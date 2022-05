Určitě. Takové ocenění vždycky potěší. Ale rozhodně ho nepřeceňuju. Je to spíše zásluha kluků z týmu a všech lidí, kteří pro mě hlasovali.

Nominován jste byl za utkání na půdě Červeného Kostelce, kde jste 1:0 vyhráli. Jaký to byl zápas? Vzadu jste udrželi nulu, což musí stoper kvitovat, že?

Čisté konto se vždy počítá, zvlášť u obránce, když za to svým způsobem zodpovídáte. Byl to specifický zápas. Kdo někdy hrál ve Rtyni, kde má teď Červený Kostelec kvůli přestavbě stadionu azyl, tak ví, že tam je hřiště menších rozměrů, trochu hrbolaté. Už před zápasem jsme věděli, že to bude spíš boj než líbivý fotbal pro oko fanouška. Proto jsem rád, že jsme to organizovaným a poctivým výkonem celého mužstva ubojovali a získali důležité body v boji o záchranu.

Mohli jste vyhrát už v předchozím utkání doma s Jičínem…

Ten duel nás asi bude dlouho strašit v hlavě. Jednoznačně jsme ho měli vyhrát. Měli jsme spoustu šancí a soupeře jasně přehrávali. Strašně nás to mrzí. Hosté vytěžili z minima maximum. Ale musíme bojovat dál, jiná cesta není.

Nemáte obavy, že vám ztracené body s Jičínem v konečném součtu mohou chybět?

To rozhodně. V tuhle chvíli už bychom měli stejně bodů s Vysokou. Každopádně není to jen domácí zápas s Jičínem, ale i další duely, ve kterých jsme nemuseli ztrácet body. Na jaře jsme se sice zvedli, ale přesto to mohlo být lepší. Utkání proti Jičínu viděli i zástupci krajského svazu, fanoušci za výkon chválili, ale potřebné body nemáme. Přesto věřím, že na konci sezony nebudeme na sestupové příčce.

Mrzet to může dvojnásob, neboť o uplynulém víkendu jste hráli se Slavií Hradec a teď máte Nový Bydžov, což jsou dva nejlepší týmy, kde se asi nedají body moc očekávat.

Věděli jsme, že v těchto zápasech můžete jenom získat. Zvláště v oslabené sestavě, kdy počítáme zraněné. Na Slavii jsme byli bohužel v notně slátané sestavě. Vedle bratrů Drozdových nebyli k dispozici i další hráči. V prvním poločase jsme ještě stíhali bránit, inkasovali jsme až v poslední minutě. Po změně stran pak dali domácí během deseti minut, i s velkou porcí štěstí, slepené branky a bylo po zápase. Dopředu jsme bohužel neměli potřebné síly.

Proti Bydžovu asi také moc nemůžete počítat s bodovým ziskem, souhlasíte?

Bydžov je zasloužený suverén soutěže a už teď mu gratuluji k impozantní sezoně. Ani bych neřekl, že je o takový kus napřed fotbalově, ale příprava mužstva od trenérského štábu Průcha, Věchet, Košátko a výborná fyzická kondice hráčů, to je prostě a jednoduše hodně znát. Na týmu je zřejmé, že ví, co chce hrát, je tam jasně daný systém. Kluci mají čas trénovat, jsou naběhaní. Jde o mladé mužstvo s ambicemi, které dokáže fotbalu obětovat to, co je potřeba.

Bydžov je jednou nohou v divizi. Těšíte se na zápas a na srovnání s takřka divizním týmem?

Může nás to vzájemné měření sil motivovat. Rozhodně nedáme Bydžovu nic zadarmo! Zkusíme lídra potrápit a sebrat mu nějaký bod, i když to asi nikdo neočekává. Doufám, že i pro ostatní hráče to bude motivace a trochu to Bydžovu znepříjemníme. Chtěli bychom ukázat jarní posun a fakt, že rozhodně nepatříme na spodní příčky tabulky.

Jarní zvednutí Hořic je nepřehlédnutelné. O to více možná mrzí zpackaný podzim, mám pravdu?

Souhlasím. Mnohdy jsme zbytečně ztráceli body. A tím, že se výsledkově nedařilo, pak na nás padla určitá deka. Nemuseli jsme být tam, kde jsme.

Přesto je zlepšení jasně vidět. Stojí za tím hlavně bratři Drozdovi, kteří v zimě tým posílili?

Když vás posílí takto kvalitní hráči, musí se to projevit. Oba jsou zvyklí každý den trénovat a jsou fyzicky výborně připraveni. Naši hru pozvedli a s jejich výkony se pak logicky zlepšují i výkony ostatních hráčů. Tím ale nechci říct, že Hořice nemohou uspět bez bratrů Drozdových. Což jsme dokázali například v utkání s Červeným Kostelcem (výhra 1:0).

Konec sezony se blíží. Rozhodně věříte v záchranu. Jaké hořickému mužstvu dáváte šance?

Podle mě je to stále naprosto otevřené. Když se koukneme na program do konce jara, tak Vysoká rozhodně nemá lehký los. O to větší škoda je, že už bodový stav s naším konkurentem v boji o záchranu není minimálně srovnaný. Bude to boj do posledního kola. My máme v posledních třech kolech Dobrušku, právě Vysokou a Kostelec nad Orlicí. To budou pro nás klíčová utkání, která musíme bezpodmínečně zvládnout.

Zápas jara ale bude ten ve Vysoké, že?

Určitě. Bez ohledu na výsledky soupeře tady musíme vyhrát. Možná si to rozdáme o záchranu ve vzájemném zápase, ale rozhodnout mohou i jiná utkání, především ta v závěru, kdy právě hrajeme s týmy tabulkově i výkonnostně na naší úrovni.

Vám je 31 let, jste kovaný Hořičák. Budete v tomhle klubu pořád? Toužil jste někdy zahrát si v jiném týmu nebo vyšší soutěž?

Samozřejmě, že si někdy řeknu, že jsem si mohl zkusit vyšší soutěž, ta možnost tu kolikrát byla. Nicméně, jak jsem už někde nedávno řekl, příjmení Palm už k Hořicím asi prostě patří (usměje se). Jsem patriot, stejně jako byl vždycky táta. Nikdy jsem neoblékl jiný dres a teď, ve svých jednatřiceti letech, už to nemám v plánu měnit. Ale nikdy neříkej nikdy. Mám rodinu, stavíme dům a ty priority se už trochu mění. Ani nevím, jestli bych měl takovou radost z výhry v jiném klubu. Hořice jsou pro mě srdeční záležitost. Až skončím kariéru a ohlédnu se, budu mít čisté svědomí, že jsem pro svůj klub udělal maximum.