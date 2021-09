Fotbalistům Úpice se zatím v nové sezoně I. B třídy skupiny A příliš nedařilo, ovšem teď šlápli do pedálů. Během prvního poločasu utkání ve Staré Pace doslova řádili, neboť ve 37. minutě to bylo už 0:4 z pohledu domácích. Hned po změně stran přidali hosté pátý gól a bylo vymalováno. Domácí už pak pouze v závěru dvěma góly kanonýra Wojcika snížili na konečných 2:5.

O patro níž se v úvodu sezony nedaří Velkému Poříčí, které má i po šesti zápasech nulu v kolonce bodů. Tentokrát nesehrálo úplně špatný zápas (prohra doma s Novým Městem nad Metují 1:3), ale bodový efekt to znovu nepřineslo. „Bohužel, i v tomto utkání jsme tahali za kratší provaz a nevytěžili z něj ani bod,“ smutnil Stanislav Hornych, vedoucí mužstva Velkého Poříčí.

Za RMSK Cidlina se totiž trefil již ve 3. minutě Milan Vrabec. Tím se favorit chytil a ve 12. minutě zvyšoval jeho vedení exčernilovský Aleš Roubal. Po půlhodině hry to bylo už 0:3 a bylo prakticky po zápase. Pak sice Bydžovští trochu ubrali na tempu a inkasovali, ale v závěru zápasu přidali další dvě branky.

