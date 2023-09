Radost to určitě byla, ale spíš než z toho hattricku, tak celkově z vyhraného utkání a že se nám to povedlo. Ale hattrick mě samozřejmě potěšil, ten asi potěší každého.

Vy zase tak často hattricky nedáváte, viďte?

Já si myslím, že za chlapy to byl asi úplně první hattrick. Jestli si tak dobře pamatuju, tak to bylo poprvé.

Předpokládám, že v zápase jste nikdy víc branek nedal?

Ne ne ne, to maximálně za žáky, ale v chlapech určitě ne.

Když jste nakousl žáky, tak v mládežnických kategoriích jste býval nějakým výraznějším střelcem?

Já jsem hrával vždycky středního záložníka, takže jsem ani moc gólů nedával. Ale občas se mi to taky poštěstilo.

Vojtěch Svatoň (druhý zprava)Zdroj: fotbalfoto.cz

Teď jste se dokonce dostal do čela pořadí střelců celé soutěže. Zažíváte něco takového prvně?

To si myslím, že asi určitě. Spíš než, že jsem první v tabulce střelců, mám radost z toho, že jsem před mým spoluhráčem Honzou Hrubým, který má šest gólů. Takže spíš je pro mě důležitější, že jsem před ním. Jak dopadnu celkově, to je mi asi jedno.

Před posledním utkáním vedl střeleckou tabulku právě on. Hecujete se mezi sebou v tomto směru?

Určitě, jsme kamarádi a takhle se mezi sebou špičkujeme. On dá většinou při zápase první gól, na který mu nahraju, a já ho pak musím dohánět ve druhém poločase, nebo třeba když jde střídat. Takže takhle si z toho děláme srandu.

Váš tým je v tabulce první, lepší vstup do soutěže jste si asi nemohli přát, že?

To asi nemohli. Na druhou stranu jsme takhle dobrý začátek měli i v minulé sezoně, jenže pak jsme měli šňůru zápasů, kdy jsme několikrát prohráli. Teď se nám zatím daří držet na vítězné vlně, tak doufám, že to takhle bude pokračovat.

Přitom za šest kol jste hráli čtyřikrát venku.

Ano. První domácí zápas jsme měli přehozený, myslím, že to bylo v Javornici. Hráli jsme tak třikrát za sebou venku, ale naštěstí jsme pokaždé vyhráli. Ve venkovních zápasech se nám poslední dobou daří. Řekl bych, že i minulou sezonu se nám docela dařilo venku. Takže s venkovními zápasy asi úplně problém nemáme.

Po zkušenostech z loňské sezony v kabině asi přílišnou euforií neoplýváte, je to tak?

My jsme věděli, že nejspíš půjdeme herně nahoru a budeme se pohybovat v tabulce nahoře. Možná jsme asi nečekali, že budeme úplně první. Nicméně zatím se snažíme být nohama na zemi a pořád ve střehu, aby se nám nestalo něco nemilého.

Jaké ambice máte do zbytku sezony? A jaké jste měli před začátkem?

To je asi rozdíl od minulé sezony, kdy bylo hlavním cílem stabilizovat kádr, postup to úplně nebyl. Do této sezony už jsme si řekli, že bychom rádi skončili na postupových příčkách. Takže určitě to bude postup do A třídy.

Vojtěch Svatoň (s míčem)Zdroj: fotbalfoto.cz

Na klubovém webu se u vašeho jména objevila přezdívka „miminko“. Kde jste ji vzal?

Pokud se nepletu, tak to tam napsal Lubka Veselovský, který nám spravuje stránky. Vzniklo to už pár let zpátky. Teď máme tým plný mladých hráčů a nikdo tam nějak nevyčnívá tím, že by byl nejmladší. Ale já když jsem přišel v roce 2018 do černilovského áčka, tak jsem tam byl asi dva roky nejmladší a to jako fakt o hodně. Třeba čtyři roky kolem mě nikdo nebyl. Trenér mi kvůli tomu začal říkal miminko a teď se to drží, i když už jsem v týmu jeden z těch dejme tomu zkušenějších a nejsem nejmladší. Už jsem si zvykl, normálně na to slyším a nevadí mi to.

I spoluhráči při zápasech na vás takto volají?

Jo jo, taky (usměje se).