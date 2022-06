Díky tomu opanoval anketu Deníku za 27. kolo. Jak ho vítězství potěšilo? Jaká bude rozlučka se sezonou? Co bude dělat v letní přestávce? To prozradil v rozhovoru.

Milane, jak hodnotíte letošní sezonu v krajském přeboru?

Pro mě osobně moc dobrá nebyla, a to z důvodu zranění. Bohužel v zápase s Policí mě protihráč nešťastně trefil do nohy a zlomil mi lýtkovou kost.

Vrchlabí se po několika hodně kvalitních sezonách pohybuje v dolní polovině tabulky, čím to?

Asi není úplně adekvátní toto hodnotit z pozice hráče. Ale z mého pohledu v zápasech s Dobruškou, Jičínem a Kostelcem jsme byli určitě lepším týmem a měli jsme získat tři body. Mohli jsme být někde jinde.

Ovládl jste anketu Deníku za 27. kolo, kdy jste dal dvě branky do sítě Vysoké. Nejpovedenější zápas ročníku z vašeho pohledu?

Gólově rozhodně. Navíc to byly důležité body v boji o záchranu.

Potěší vítězství v takové anketě?

Tak určitě (směje se). Je to zajímavá zkušenost pro všechny kluky z nižších soutěží.

O víkendu jste proti Chlumci nebyl ani na soupisce, co bylo důvodem?

Bylo to z důvodu plnění pracovních povinností.

V posledním kole letošní sezony vás doma čeká Jaroměř. Co od zápasu očekáváte?

Jaroměř se nachází v horní polovině tabulky, tak nás určitě čeká zajímavý zápas, který je navíc posledním zápasem sezóny, takže do něj půjdeme naplno a budeme si ho chtít užít.

Budete připraven do utkání zasáhnout?

Ano. A na těžký duel se těším.

Jak bude probíhat rozlučka se sezonou?

(Usmívá se). Se spoluhráči si sedneme a něco popijeme. Máme v týmu dobrou partu, takže jsem přesvědčen o tom, že bude sranda.

Dříve jste byl i na hostování v Mladé Boleslavi, co vám to do fotbalové kariéry dalo?

Bylo to v žákovské a dorostenecké kategorii, takže mi to dalo zkušenosti a fotbalové návyky. Také jsem potkal hodně zajímavých fotbalistů, někteří z nich dnes oblékají národní dres v A-týmu.

Jaké jsou vaše fotbalové ambice?

Mojí ambicí je, aby se Vrchlabí dostalo na přední příčky tabulky. Tým na to rozhodně máme.

Co plány pro příští sezonu?

Určitě chceme kvalitně potrénovat v letní přípravě, bez toho by to nešlo. A myslím si, že vedení bude chtít vhodně doplnit kádr.

Milan TomčíkZdroj: archiv hráče

Jak nejlépe si od fotbalu odpočinete?

Ideální relax je pro mě čas strávený s rodinou, která se nám rozšířila o jednoho člena. Máme i pejska, takže nejradši jezdíme na výlety a objevujeme nová místa.

Budete se fotbalu v nějaké formě věnovat i během letní přestávky?

Ano. S klukama máme už domluvené minimálně tři turnaje v malé kopané. Můžu vypíchnout například Memoriál Páji Grigela, který má každoročně velmi kvalitní obsazení.