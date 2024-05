Pokud chtěli Chlumečtí stále pomýšlet na první pětku, nutně potřebovali soka z Rychnovska porazit, což se jim povedlo. „Šli jsme do zápasu s tím, že Dobruška hraje lépe venku než doma, proto jsme nechtěli nic podcenit. Do poločasu jsme dali dvě branky, po změně stran jsme přidali ještě jednu a utkání jsme si pak už pohlídali,“ zhodnotil Dvořák.

Ten svoje dva zásahy rozložil do obou poločasu, postupně poslal svůj tým do dvoubrankového a následně tříbrankového vedení. „První jsem dal po skvělém úniku Ondry Jansy, který mi to přihrál před prázdnou branku a já to pouze doklepl. U druhého jsem vlastně přešel přes pět hráčů a uklidil to k tyči,“ popsal.

V sezoně už nasázel v krajském přeboru rovných deset branek. „Ano jsem spokojený, ale mohlo jich být víc. V příští sezoně bych chtěl tabulce střelců vládnout,“ směje se mladý fotbalista.

V současné chvíli patří rezervě Chlumce osmé místo. Ztráta na celky před sebou však není nijak propastná. Na čtvrtou Třebeš ztrácí pouhé čtyři bodíky. „Bylo by fajn umístit se do pátého místa,“ přemítá Dvořák.

Václav Dvořák.Zdroj: archiv hráče

Dvaadvacetiletý produktivní hráč v kariéře prošel třemi kluby, všechny byly v blízkém okolí. „S fotbalem jsem začal v sedmi letech v Chlumci nad Cidlinou, kde jsem byl od přípravky až po dorost. Následně jsem pět let strávil v Převýšově, poté půl rok v Nepolisech. A od minulé sezony jsem se vrátil zpátky do Chlumce,“ přibližuje svoji fotbalovou kariéru. Na první trénink si však nevzpomíná. „To už odvál čas,“ usměje se.

A jaké jsou jeho fotbalové ambice? „Chtěl bych dostat šanci v A-týmu, který hraje třetí ligu. Uvidíme, co bude, ale samozřejmě bych si chtěl zahrát vyšší soutěž,“ odpovídá bez váhání Dvořák, který, pokud by si měl vybrat, raději než Slavii fandí Spartě. Z titulu na Letné má oprávněnou radost.

Během toho stíhá sledovat i hokejový šampionát a hlavně český tým. „Zatím si vedou velmi dobře, teď navíc přijely dvě posily, tak snad to dotáhnou do vítězného konce,“ přeje si.

Ale zpátky k fotbalu. Už v neděli od 17 hodin se béčko Chlumce představí na hřišti čtvrté Třebše a vzhledem k pohledu na tabulku půjde o hodně. „Nečeká nás nic jednoduchého, ale věřím, že se dobře připravíme a odvezeme si všechny body,“ uzavírá Dvořák.