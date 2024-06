Jirko, v posledním domácím utkání sezony jste porazili 1:0 Červený Kostelec. Podle slov trenéra zcela zaslouženě, jak jste duel viděl vy?Souhlasím, bylo to zasloužené vítězství. Dlouho hosty držel výborným výkonem brankář, ale naštěstí nám to tam ke konci zápasu alespoň jednou spadlo.

V 78. minutě jste vstřelil vítěznou branku, můžete ji popsat?

Někdo z kluků centroval, ale hosté to odvrátili na velké vápno, kde jsem předskočil soupeře a nártem to poslal do brány.

V tabulce krajského přeboru jste před posledním kolem na šestém místě s jednobodovou ztrátou na čtvrtou Třebeš, jak jste se sezonou spokojený?

V porovnání s loňským ročníkem to je sice horší umístění, ale cílem bylo posunout kluky z C-týmu do krajského přeboru. To se povedlo, takže převažuje spokojenost.

FOTBALISTÉ Z REGIONU: Euro vyhraje Francie nebo Anglie. Češi postoupí ze skupiny

Při pohledu na los, bude asi velmi těžké přeskočit Dvůr i Třebeš. V pátek totiž zakončíte ročník na hřišti vítěze krajského přeboru Police nad Metují. Jak se na zápas těšíte a co od něj očekáváte?

Těšíme se, ale čeká nás náročné utkání. Police hraje ve velké pohodě a především doma dává spoustu gólů. Na podzim jsem jí porazili, tak nám to určitě bude chtít vrátit.

Pojďme k vám. Jak jste vůbec začal s fotbalem?

K fotbalu mě přivedli rodiče ve čtyřech letech. Táta hrál fotbal, bylo jasné, že budu hrát taky.

Kde všude jste hrál?

Skoro celou kariéru v Chlumci, v dorostu půl roku v Novém Bydžově, v juniorce v Hradci Králové a pak ještě dva roky v Převýšově.

Jaká je v současnosti vaše role na hřišti? A mění se nějak postupem let?

Řekl bych, že pořád stejná – pracovat ve středu hřiště a připravit gólovou šanci spoluhráčům.

KAM NA FOTBAL: Zvládnou Velichovky poslední krok? V kraji sestupová zápletka

Prozradíte čtenářům čím se živíte a co vás kromě fotbalu ještě baví?

Pracuji v bance, takže jsem za pohyb na hřišti rád. Ve volném čase se věnuji rodině, rád si zahraju tenis a projedu na kole.

V pátek startuje Euro, kdo ho podle vás vyhraje? A jak skončí Česko?

Přál bych to Belgii, ale favorizuji Anglii s domácím Německem. My asi budeme rádi za postup do osmifinále, ale i to bude těžká cesta.

Kdo se podle vás stane nejlepším střelcem?

Těžko říct, pokud půjde Anglie daleko, tak by to mohl být Harry Kane.

Kde ho budete sledovat?

Převážně doma, příležitostně s kamarády někde u dobrého jídla a pití.