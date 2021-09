To je různé. Dříve toho bylo více, dnes je to podle mého volného času. Bohužel jako starostka mám i volnočasový program spojený s mou prací a je někdy nemožné vše propojit,“ přiznává.

„Samozřejmě našich legend jsme si vždy vážili a dostaly třeba i židli u vstupu hráčů na plochu hřiště, aby mohli klukům něco povzbudivého říci když jdou do šatny,“ přidává k dobru.

„V.I.P. místa máme pro pravidelné fanoušky našeho klubu. Je příjemné sledovat fotbal z balkonu nově zrekonstruovaných kabin. Máte tam celé hřiště jako na dlani. Na to ale já nemám čas. V domácím prostředí zajišťuji potřebné věci. Nedávno jsem byla dokonce hlavním pořadatelem. Spíše si užiji venkovní zápasy,“ usmívá se.

A že by seděla na nějakém vyhrazeném místě s nejlepším výhledem?

„Sport, potažmo fotbal se stal součástí mého života a vždy jsem si na něj čas udělala. Můj tatínek byl funkcionářem fotbalového klubu Jiskra Holice. Jako manželka jsem chodila s manželem – hráčem na fotbal, jako matka jsem vedla své syny k fotbalu – všichni tři hráli fotbal. Vozila jsem je na fotbalové zápasy i tréninky. Po roce 2000 jsem se stala součástí dorostu ve Chvojenci. Tehdy jsem všechen volný čas plně věnovala fotbalu. No a jako hospodyňka jsem třeba pekla pro kluky koláče na posvícení. Teď mám půlročního vnoučka a když bude hrát fotbal, jenom ho podpořím,“ vypočítává Píšová.

„Nevidím rozdíly. Každý má svého koníčka. I ženy fotbal hrají a patří do jeho struktury. Vždy jsem se snažila pracovat s dětmi a vést je ke sportu. Ženy mají jiný cit a dovedou především u mládeže dobře pracovat,“ podotýká starostka Chvojence.

Nebo v minulosti byla členkou Disciplinární komise v pardubickém okrese. Přes deset let. Navíc se od mládí věnuje cvičení a je cvičitelkou žen a dětí.

