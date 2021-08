Průměr 6,3 branky na zápas – letošní rekord! Tato soutěž o minulém víkendu znovu ukázala, proč v minulých letech byla co do počtu nastřílených branek nejlepší ze všech čtyř krajských soutěží.

A to se hrálo jen šest zápasů. Střetnutí Malšovic s Předměřicemi nad Labem bylo odloženo až na závěr října (viz níže).

Nejvýraznější vítězství zaznamenala Slavia Hradec Králové B, jež si otevřela střelnici na trávníku Českého Meziříčí (1:8). Vysoko zvítězily také Stěžery, které doma roznesly Meziměstí 7:2. Na svém hřišti pálily ostrými také Kosičky (6:2), v okresním derby to odnesly Smiřice. Vysoké domácí výhry slavily ještě Třebeš B (5:0 s Javornicí) a Lípa nad Orlicí (4:0 s Vamberkem).

Program 4. kola – sobota 21. srpna, 10.15: Javornice – Lípa nad Orlicí, Slavia Hradec Králové B – Kosičky; 17.00: Předměřice nad Labem – Opočno, Vamberk – Hejtmánkovice, Smiřice – Třebeš B, Meziměstí – České Meziříčí, Malšovice – Stěžery.

V Hejtmánkovicích „rabovalo“ Opočno (0:3), přičemž ještě v poločase svítily na ukazateli skóre dvě nuly. „Výsledek je pro nás krutý, ale fotbal se bohužel hraje na góly a ne na tyče, které jsme trefili čtyřikrát! A když už jsme se trefili do branky, tak bohužel do vlastní. Tentokrát bychom nedali gól ani do půlnoci,“ řekl Miroslav Harasevič, hrající předseda hejtmánkovického klubu.

Ve třetím kole nebyla udělena ani jedna červená karta. Třem gólmanům se podařilo vychytat čisté konto – opočenskému Jaroslavu Serbouskovi, třebešskému Tomáši Zaalovi (podruhé za sebou) a Patriku Janečkovi z Lípy nad Orlicí. Žádný z hráčů znovu nevsítil hattrick, naopak dvougólových střelců bylo hned sedm – Samšeňák, K. Vácha (oba Stěžery), Lán, Štipák (oba Slavia Hradec Králové B), Mi. Stránský (Kosičky), A. Kapucián (Lípa nad Orlicí) a D. Bielčík (Třebeš B).

Jediným stoprocentním týmem zůstává třebešská rezerva, která je v čele. O bod zpět jsou v nováčkovské euforii hrající Stěžery, béčko královéhradecké Slavie je na sedmi bodech, přičemž oba celky mají skvostný průměr pět vstřelených gólů na utkání.

Naopak na první bodový zisk čeká čtveřice Malšovice, Hejtmánkovice, Vamberk a Smiřice, ovšem je třeba zmínit, že malšovické mužstvo má odehrané pouze jediné střetnutí.

Výsledky 3. kola

Stěžery – Meziměstí 7:2 (2:1). Branky: 6. a 90. Samšeňák, 40. a 60. K. Vácha, 50. Pešl, 74. Mokrejš, 79. Tušic – 30. Balín, 52. Šolc. Rozhodčí: Dušek. ŽK: 3:2. Diváci: 100.

České Meziříčí – Slavia Hradec Králové B 1:8 (0:3). Branky: 71. Baše – 32. a 64. Lán, 37. Linhart, 45. (+2) Chobotský, 61. a 65. Štipák, 69. vlastní (T. Havel), 80. Ročňák. Rozhodčí: Říha. ŽK: 0:1. Diváci: 150.

Kosičky – Smiřice 6:2 (4:0). Branky: 10. Ma. Stránský, 16. A. Kaufman, 36. Dašek, 41. Žaloudek, 55. a 61. Mi. Stránský – 53. Vach, 81. Ponikelský. Rozhodčí: Průcha. ŽK: 1:0. Diváci: 52.

Lípa nad Orlicí – Vamberk 4:0 (2:0). Branky: 8. Charvát, 29. a 79. A. Kapucián, 62. Janda. Rozhodčí: Hofman. ŽK: 5:3. Diváci: 80.

Hejtmánkovice – Opočno 0:3 (0:0). Branky: 49. vlastní (Jiří Franc), 75. z pen. Brožek, 83. Polák. Rozhodčí: Petrů. ŽK: 2:1. Diváci: 50.

Třebeš B – Javornice 5:0 (4:0). Branky: 10. vlastní (Vidlička), 29. Rederer, 39. z pen. a 45. D. Bielčík, 86. Bena. Rozhodčí: Ježek. Bez karet. Diváci: 50.

Malšovice – Předměřice nad Labem odloženo (hraje se ve čtvrtek 28. října od 14 hodin).