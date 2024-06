„Tím hlavním důvodem je, že s manželkou čekáme miminko, takže jim chci být co nejvíce nablízku, což se mi v poslední době moc nedařilo,“ přibližuje Pavel Drozd.

Návrat do Lokády navíc dává smysl i v dalších aspektech. „Bydlíme pár minut od hřiště, ve Svobodných Dvorech mám rodiče. Prostředí tu znám velmi dobře, proto jsem se rozhodl pro návrat,“ objasňuje.

O druhého z bratrů Jiskra ale nepřijde. „David zůstává, nedávno se s rodinou přestěhoval do nového domečku a povinnosti má tak v Hořicích,“ pokračuje Pavel.

Jestli o sobě nějaká dvojice na hřišti dobře věděla, tak to byla právě dvojčata, která hrají futsal za Chrudim. Jak tedy budou zvládat odloučení na fotbalovém trávníku? „Nebude to úplně poprvé. V dorostu jsme chvíli každý hráli za jinou kategorii, a i při některých turnajích v malé kopané jsme občas nastupovali každý za jiný tým. Věděli jsme, že to jednou přijde. Byla spíš otázka času, kdy se to stane. Fotbal už nemáme ani jeden jako prioritu. Jsme ve fázi, kdy se chceme více věnovat rodinám a fotbal mít už jen jako koníček,“ říká Drozd.

Ten si o dvě soutěže pohorší, když místo krajského přeboru bude nastupovat v I. B třídě. Není to pro takhle kvalitního plejera přeci jen málo? „Jak jsem již zmínil, už nemám žádné fotbalové ambice. Chci se pouze bavit bez velkého stresu, takže nekoukám na to, kterou soutěž hraju. Navíc pokud by se podařilo postoupit do I. A třídy, tak už v tom není tak velký rozdíl,“ má jasno.

Navíc klub z Hradce chce postoupit. „Cílem v nové sezoně je postup o soutěž výš. V Lokádě je velmi mladé mužstvo, které hlavně na jaře mělo výborné výsledky, na které když dokážeme navázat a odstranit jisté nedostatky, tak bychom mohli pomýšlet na návrat do I. A třídy,“ myslí si Drozd.

Tým dostál razantních změn. „Už moc kluků nezbylo, ale viděl jsem některé zápasy na jaře a je vidět, že většina z nich prošla hradeckou mládeží, mají dobré taktické základy, a i po fyzické stránce vypadali dobře,“ vyzdvihuje.

Na závěr se ještě ohlíží za působením v Hořicích. „Určitě budu vzpomínat jen v tom nejlepším. Je tam skvělé zázemí, diváci chodí na fotbal v hojném počtu. Poznal jsem skvělé lidi, které fotbal opravdu baví. Vždy se nám podařilo zachránit krajský přebor, za což jsem rád, protože do Hořic tato soutěž patří,“ uzavírá povídání Drozd.