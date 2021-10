Čtvrtá dělba bodů byla k vidění v Rychnově nad Kněžnou, kam přicestovala Vysoká nad Labem. Góly zde ovšem padaly až v rozstřelu, v němž byli šťastnější zkušení hosté, kteří v normální hrací době ještě jednu penaltu neproměnili. Během prvního poločasu museli kvůli zranění vystřídat tři jejich hráči. „První pětačtyřicetiminutovka byla v duchu hrůzy, do hry musel jít i náhradní brankář,“ poznamenal Radek Hrubý, kouč Vysoké.

Stejný remízový výsledek přineslo také utkání Třebeš – Chlumec nad Cidlinou B s tím, že ve střelbě ze značky pokutového kopu byl úspěšnější domácí tým. „Málem jsme dojeli na neproměňování i těch nejvyloženějších šancí. A že jich bylo nejméně na dvě utkání. Buď jsme netrefovali zařízení, nebo nás vychytal skvělý brankář hostí (Kukal). Naši mladí útočníci sbírají zkušenosti. Občas je to ale jen pro opravdu silné nátury,“ pronesl Vlastimil Krykorka, vedoucí třebešského mužstva.

Černilov plichtil (1:1) s Kostelcem nad Orlicí a dovednostní disciplína vyšla lépe hostům. Za domácí nastoupil v základní sestavě teprve šestnáctiletý Ondřej Petrikovič, pro něhož to byla premiéra v dospělém fotbale, kterou navíc okořenil vstřelenou brankou.

KRAJSKÝ PŘEBOR: Zápasovou premiéru v dospělém fotbale si o víkendu odbyl černilovský benjamínek Ondřej Petrikovič (16 let) a rovnou vsítil branku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.