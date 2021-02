Dalšího velkého úspěchu dosáhl ve čtvrtek večer český klubový fotbal. Hráči pražské Slavie si v odvetě 1. kola vyřazovací části Evropské ligy vyšlápli na anglický Leicester City a aktuálně třetí tým Premier League přehráli výsledkem 2:0.

Následoval postup do osmifinále soutěže a v něm už sešívaná obec vyhlížela páteční los, který znovu nabízel lukrativní soupeře ať už ze Španělska, Itálie nebo znovu Anglie.

Ohlasy účastníků čtvrtečního zápasu již proletěly všemi médii. Deník se pokusil spojit fotbalové Podkrkonoší a o zhodnocení duelu požádal jak slávistické srdcaře, tak i kované sparťany z regionu.

Všech osm vybraných respondentů má jedno společné: sezonu 2020/2021 zahájili coby hráči v jedné ze dvou okresních soutěží na Trutnovsku a svou náklonnost k jednomu z pražských „S“ dávají často najevo.

1) Co říkáte na čtvrteční úspěch pražské Slavie a celkově českého fotbalu?

2) Na kolik procent jste po losu věřil, že by Trpišovského tým mohl přes Leicester přejít?

3) Výkon kterého hráče se vám v odvetném utkání líbil nejvíc?

4) Kam myslíte, že by to letos sešívaní mohli dotáhnout?

5) Tipnete si soupeře do dalšího kola? Koho byste případně Slavii přál?

Obec slávistická

Tomáš Brhel (MFK Svoboda nad Úpou):

„Čtvrteční úspěch Slavie je naprostá bomba. Myslím, že moc lidí postup nečekalo. Osobně jsem Slavii věřil tak na 30 procent, protože Leicester má opravdu velmi dobré mužstvo. Těžko vyzdvihovat jednotlivce, sešívaní to odmakali jako jeden tým. A kam by to mohli dotáhnout? No uvidíme dnes při losu, ale minimálně na to čtvrtfinále znovu mají. Já tipuji, že jim los přidělí Manchester United.“

Zdeněk Maňuch (SK Janské Lázně):

„Jde o obrovský úspěch nejen pro Slavii, ale pro český fotbal jako takový. Uspět s TOP týmem z anglické ligy je úžasné. Věřil jsem na 100 procent, že se kluci kousnou a postup vybojují. Ocenil bych samozřejmě výkon celého mužstva. Po taktické stránce bylo skvěle připravené. Pokud bych měl někoho opravdu vyzdvihnout, pak je to stoperská dvojice David Zima - Ondřej Kúdela. Myslím si, že v momentálním rozpoložení a s formou, kterou Slavia má, by osmifinále nemuselo být konečnou stanicí. Přál bych si norské Molde, ale můj osobní tip je španělská Granada.“

Michal Petr (FC Libotov):

„Přejít přes třetí tým Premier League je obrovský úspěch. Je vidět, že když se po hráčích vyžaduje každodenní náročnost, jde pak hrát kvalitní fotbal s každým. Není to úspěch náhody, Slavia soupeři na jeho hřišti dovolila jen tři střely na branku. Pro český fotbal ohromný kredit. Jako fanoušek jsem si postup moc přál, ale jinak jsem tomu dával tak 40 procent. Z obou zápasů bych vyzdvihl Davida Zimu. Uhlídat Vardyho tak, že za 180 minut vystřelí na bránu jen jednou, a to ještě z ofsajdu, klobouk dolů. Myslím, že ještě jedno kolo vyhrát zvládnou. Teď jsme se navíc přesvědčili, že ani celkový triumf v Evropské lize není nereálný. Můj tip před losem je norské Molde, ale přál bych si Arsenal.“

Miroslav Zeman (TJ Rudník):

„Neskutečný úspěch, málokdo to čekal, zvlášť při formě, jakou teď Leicester má. Alespoň něco pozitivního pro český fotbal. Upřímně, věřil jsem maximálně na 30 procent. Moc se mi líbil Alexander Bah, který hrál výborně dopředu i dozadu. Vyřadili jsme jednoho z největších aspirantů na vítězství v celé soutěži, tak proč nevěřit v celkový triumf (směje se). A los? Přál bych si Manchester United, ale dostaneme Ajax Amsterdam.“

V anketě Krkonošského deníku si fotbalisté z regionu zkusili tipnout dalšího soupeře pražské Slavie.Zdroj: www.uefa.com

Obec sparťanská

Pavel Hrubeš (FC Mladé Buky):

„Je to úspěch pro celý český fotbal, takže jim to přeji a musím uznat, že hráli dobře. Věřil jsem jim tak na 30 procent. Obrana byla skvělá, ale když mám říct jednoho hráče, tak asi David Zima. Ještě přes jedno kolo by slávisté mohli projít. Přál bych jim Arsenal, ale budou mít Neapol (usmívá se).“

Miroslav Lebeda (FK Mostek):

„Samozřejmě jde o super úspěch, ale vedle toho musím říct, že výkon Leicesteru pro mě byl zklamáním. Podle mě to byl slabý soupeř. Jedná se o velký úspěch celého našeho fotbalu, podobných by však byla potřeba více. Upřímně, Premier League hodně sleduji, proto jsem postupu Slavie dával tak 80 procent. Líbil se mi výkon Ondřeje Kůdely, přece jen se fotbal naučil u nás ve Spartě (směje se). Výborný byl také Lukáš Provod, to je pro sešívky nový Souček. Myslím, že by s těmito výkony Slavia mohla myslet na semifinále a co se týče losu, pal tipuji Young Boys Bern, ale přál bych jim Ajax Amsterdam, což je oáza útočného fotbalu.“

Roman Polák (TJ Tatran Hostinné):

„Úspěch to určitě je. Pro mě v pohárech není důležité, jestli hraje Liberec, Jablonec nebo Slavie. Jako sparťan bych tam určitě radši viděl náš tým, ale beru to jako velký úspěch pro český fotbal. Doma jsem si myslel, že mají nějakou šanci Leicester potrápit. Venku už jsem to viděl jednoznačně pro tým z ostrovů. Asi všichni jsme byli překvapení. Dával jsem sešívaným tak 25 procent. Já odvetu popravdě skoro celou prospal, takže nemůžu říct jedno určité jméno (usmívá se). Musel to být celkově výborný týmový výkon. Hodně záleží na losu, ale Slavia ukázala, že se s ní musí počítat. Leicester se nevyřazuje každý rok. Někomu se to nepodaří ani za celou kariéru. Protože jsem i fanda Arsenalu, přál bych si další anglický klub v Česku.“

Martin Votava (FK Volanov):

„Za mě jde o velké překvapení. Myslím, že většina lidí moc nepočítala s postupem - až na pár výjimek samozřejmě. Nicméně postup Slavie je zasloužený. Leicester hrál špatně v obou zápasech a co se týče českého fotbalu, tak jedině dobře, že máme týmy, které jsou schopné dojít takhle daleko. Jen škoda, že to není pravidelně a s více mužstvy. Upřímně jsem postupu do dalšího kola přes takového soupeře nevěřil. Nemyslím si, že by hrál někdo vyloženě skvěle, ale líbil se mi Zima, který si to i přes slabší rozehrávku opět odbránil. Kam myslím, že to letos slávisté dotáhnou? No doufám, že už nikam (smích), ale pokud chytnou hratelného soupeře, pak si myslím, že by mohli projít i přes další kolo. Za dalšího soupeře si tipnu třeba AS Řím. Ač dostávám dost ‚hejtů‘ za to, že v Evropě se má fandit všem českým klubům, tak bych Slavii přál někoho silného. Někoho, kdo zahraje podstatně lépe než Vardy a spol.

Týmy v osudí pro los osmifinále:



Arsenal, Tottenham Hotspurs, Machester United (všichni Anglie), Granada, Villarreal (oba Španělsko), AC Milán, AS Řím (oba Itálie), Dynamo Kyjev, Šachťar Doněck (oba Ukrajina), Ajax Amsterdam (Nizozemsko), Glasgow Rangers (Skotsko), Young Boys Bern (Švýcarsko), Dinamo Záhřeb (Chorvatsko), Olympiakos Pireus (Řecko), Molde (Norsko).