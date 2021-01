Pro jaroměřský fotbal toho v pozici trenéra udělal Miloš Exnar opravdu hodně. Tým dospělých dotáhl v ročníku 2015/2016 do divize. Byla to však pouze roční epizoda. Během tří let následoval sešup do I. A třídy a ani tam se Jaroměři nedařilo. Až v letošní sezoně se Exnarovi podařilo áčko stabilizovat a tým po zkrácené podzimní části soutěže vévodí I. A třídě.

Teď se poprvé nechal zlákat do vedení klubu, navíc hned byl na valné hromadě zvolen novým předsedou. K ruce bude mít zkušeného matadora Jiří Lebedinského a bývalého starostu města Jiřího Klepsu, oba byli zvoleni také do výboru fotbalového klubu. „Byl to jeden z hlavních důvodů, proč jsem změnil názor a šel do toho,“ říká Exnar.

V prosinci jste byl zvolen novým předsedou fotbalového klubu v Jaroměři, jak velký je to pro vás závazek?

V jaroměřském fotbale působím již několik let, svou účast ve výkonném výboru jsem dlouhodobě odmítal. Na podzim loňského roku jsem však svou filosofii přehodnotil. Klíčovou roli v tomto mém názorovém obratu sehráli Jiří Klepsa a Jiří Lebedinský, kteří se pro vstup do výkonného výboru rozhodli rovněž. A jestli z titulu své nové pozice cítím nějaký závazek? Neřekl bych. Já se chci fotbalem primárně bavit a nikoliv se stresovat. Toto své mentální nastavení budu chtít přenést i na další lidi, kteří se v jaroměřském fotbale pohybují.

Kam by se podle vás měl fotbal v Jaroměři ubírat, čeho byste chtěli dosáhnout?

Jakýkoliv fotbalový klub na světě má vždycky dva základní cíle. Mít pěkný stadion a zažívat sportovní úspěchy. V Jaroměři to není jiné. Budeme chtít vylepšovat náš areál v Růžovce, aby tam chtěli chodit nejen naši fanoušci, ale i rodiče a příbuzní našich hráčů, protože se tam prostě budou cítit dobře. Hodně chceme zapracovat na větším sepjetí s klubem jak u hráčů, trenérů, rodičů a všech těch, kteří mají jaroměřský fotbal rádi.

Zůstáváte i trenérem áčka, bude to těžké skloubit?

Pevně věřím, že to zvládnu. Jsem přesvědčen, že v jaroměřském fotbale se vytváří parta lidí, která si vzájemně rozumí a pomůže si. Při debatách o pozici předsedy jsem měl podmínku, že zůstanu trenérem A-týmu. Navíc mám v týmu dva vele-zkušené hráče, kteří budou nově působit v roli mých asistentů - Jiřího Poděbradského a Radka Gorola.

V minulých letech se áčku moc nedařilo, teď je vše jinak, jaké jsou ambice pro příští roky?

Dlouhodobou ambicí bude účast v divizní soutěži. Z krátkodobého hlediska je pak cílem krajský přebor. Nikoliv ale za každou cenu. Čím dříve se to podaří, tím samozřejmě lépe. Pro mě jako trenéra je momentálně víc, když se kluci těší na trénink a zápasy si užívají. Jsem přesvědčen, že když je v týmu pohoda a dobrá nálada, je jen otázkou času, kdy přijdou úspěchy.

Mládež v Jaroměři se dělala vždy kvalitně, zakládáte si na ni?

Na práci s mládeží si nelze nezakládat. Jestli se v Jaroměři dělá mládež kvalitně, je otázka pohledu. Chci se v budoucnu poměřovat s takovými týmy, jako jsou Náchod, Trutnov, Nový Bydžov, Třebeš. Na jejich úrovni momentálně v Jaroměři nejsme a v případné přímé konfrontaci s těmito týmy už dopředu říkáme, že jsou někde jinde. Toto chci jednoznačně změnit. Ve fotbale platí přímá úměra, že kvalita týmu je odrazem trenéra. Právě z tohoto důvodu jsou pro mě trenéři mládežnických týmů klíčovým faktorem pro úspěšnou práci s mladými hráči.

Chtěli byste v týmu mužů hrát převážně s vlastními odchovanci?

Jednoznačně. Tuto filosofii prosazuji dlouhodobě a myslím si, že je jediná správná. Jsme regionální klub. Přijde mi tudíž logické, že dres A-týmu budou oblékat hráči, kteří mají vztah k Jaroměři. A tento fakt se musí projevit v návštěvnosti na domácích zápasech. Jaroměřáci a fanoušci z blízkého okolí chtějí chodit na „své hráče“. Pěkným příkladem je v tomto směru Vysoká nad Labem. Tam více fanoušků chodí na B-tým… A samozřejmě je nutno zmínit aspekt finanční, který je také důležitý.

Jaroměř nemá v dospělém fotbale dva týmy, neuvažujete o znovuzaložení rezervního týmu?

Neuvažujeme. Na tomto poli chceme velmi úzce spolupracovat se sousedními TJ Velichovky. Tato spolupráce už úspěšně běží od podzimu a budeme ji chtít stále vylepšovat.

Zasahuje současná covidová doba nějak do chodu oddílu?

Jedinou výhodou této zvláštní doby je to, že máme čas realizovat některé interní záležitosti klubu, na které by za normálních okolností nebyl čas. Sportovně je to nyní pro trenéry a hráče velmi obtížné. Snažili jsme se jít v závěru loňského roku cestou individuálních tréninků, ale to jde jenom chvíli. Fotbal je týmový sport.

Fotbalový klub spolupracuje s městem. Řeší se stavba tribuny, jak to s ní vypadá?

Město Jaroměř je pro nás hlavní a klíčový partner. Bez jeho každoročního příspěvku by fotbal v Jaroměři nemohl vůbec fungovat, proto tomuto našemu partnerovi patří obrovské poděkování. Rád bych zástupce města, jakmile to pandemická situace dovolí, pozval na setkání do našeho areálu, kde bych je chtěl seznámit s našimi ambicemi do budoucích let a získat jejich případnou podporu pro tyto naše ambiciózní cíle. Jak jsem již zmiňoval výše, chceme areál v Růžovce vylepšovat. Montovaná minitribuna a mobilní buňka pro mládež budou prvními viditelnými změnami už letos na jaře.

Dohrání letošní sezony je ve hvězdách. Věříte, že se sezona dohraje?

Moc si to v Jaroměři přejeme! Osobně si myslím, že naděje tady pořád ještě je. Jsem v tomto směru optimista. Určitě. Je ale potřeba minimálně měsíc před zahájením vlastní soutěže začít trénovat.