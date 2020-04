Před čtyřmi lety se v Jaroměři hrála divize. U kormidla byl už tehdy zkušený trenér Miloš Exnar. Bylo to jedno z nejlepších období klubu v jeho historii. Teď je však všechno jinak. Tým u dna I. A třídy měl na jaře v plánu bojovat o udržení se v soutěži.

Nakonec se jaro kvůli koronaviru nebude dohrávat. Kouč Exnar věřil ve zlepšení výsledku. Pomoci k tomu měl posílený útok a hlavně zkušený exligový fotbalista Jiří Poděbradský. Ten už sice v Jaroměři působil na podzim, ale v zimě vedl kondiční přípravu a mladíkům v jaroměřském dresu může předat hodně zkušeností. „Jirka je neskutečný tahoun, jsem hrozně rád, že ho mám v týmu,“ uvedl kouč Jaroměře Exnar.

(Pozn. red.: Rozhovor vznikl ještě před rozhodnutím o ukončení soutěží.)

Začněme od současné situace, co říkáte na řádění koronaviru?

O koronaviru se toho napsalo, píše a napíše ještě mnoho, proto se tomuto tématu vyhnu. Možná jen myšlenku. Přijde mi to symbolické. Strašně jsme chvátali, nic nestíhali, trhali jsme rekordy ve spotřebě. Teď jsme zpomalili.

Věříte, že se soutěž za těchto okolností ještě dohraje?

Podle mého názoru ne.

Proč?

Důvodů je spousta. Už není moc času, aby se soutěž opět rozběhla, navíc hráči nemohou začít hrát bez tréninku. To by se riskovalo zranění a to není v zájmu nikoho.

Jak podle vás celá situace dopadne?

Podle mě máme dvě možnosti. Buď se anuluje celý ročník, nebo se budou počítat výsledky z podzimu. Je však jasné, že názory budou téměř jistě různé a někdo bude zklamaný.

Vy jste říkal, že bez tréninku nejde naskočit do soutěže. Mají vaši svěřenci individuální plány?

Mám zkušenosti s tím, že na téhle úrovní se trénovat individuálně nedá, proto do toho kluky nenutím, nakonec by to mohla být i výhoda, že jim fotbal začne chybět a vrátí se plní elánu.

Vraťme se k podzimu. S tím u vás asi spokojenost panovat nemůže.

Bohužel máte pravdu. Podzim byl stejně špatný jako sezona předtím, kdy jsme působili v krajském přeboru. Nemůžeme si myslet, že se něco změní. Musíme začít dřít a pak přijde změna.

Podzim byl výsledkově tak špatný, že jste se namočili do sestupových vod…

Mám s týmem úplně jiné úmysly než sestup. Myslím, že máme na víc. Pokud by se spadlo, tak skončím.

Na jaře vás trápila produktivita.

Proto jsme do týmu přivedli Jirku Kořínka. To je rozený střelec a s tímhle by nám měl pomoct, navíc on do Jaroměře patří a jsem moc rád, že tu s námi je. Věřím, že tady dostane chuť do fotbalu.

Další posilou je Jakub Emlar, co si slibujete od něj?

Někdo jako Kuba nám v týmu rozhodně chyběl. Není to typicky střelec. Jeho přínos bude jiný než u Jirky. Kuba je schopný strhnout kluky a porvat se o každý balón. Takový hráč nám na podzim v týmu scházel. Je dobře, že jsme ho získali.

V klubu už není předsedou Jiří Lebedinský.

Jirka nasadil laťku vysoko, být po něm předsedou není jednoduché. Jeho znalost krajského fotbalu je obdivuhodná. On byl důvodem, proč jsem tehdy přišel do Jaroměře.