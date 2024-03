CÍL PRO JARNÍ ČÁST SEZONY

SK LÁZNĚ BĚLOHRAD B (8. místo, 18 bodů)

Radek Šorm, trenér: „V podzimní části se nám podařilo do týmu dostat spoustu mladých hráčů, kteří prokazovali svůj potenciál v každém zápase. Na jaře budeme v tomto směru určitě pokračovat. Naším cílem je první polovina tabulky s pohlednou předvedenou hrou.“

SK JIČÍN B (9. místo, 17 bodů)

Jaroslav Řeháček, trenér: „Cílem pro jarní část je pohybovat se v klidném středu tabulky. Důležitým prvkem bude zvládat domácí zápasy, kdy vždy v úvahu přichází posílení z A mužstva, které hraje pokaždé před B týmem. Body z venku se budou vozit složitě, ale určitě se v každém zápase porveme za SK Jičín. Smyslem B týmu je připravovat hráče pro áčko, které jistě bude stoupat tabulkou v KP pod vedením nové trenérské dvojice.“

SK SPARTA ÚPICE (10. místo, 16 bodů)

Bohumil Kafka, sekretář klubu: „Jarní část budeme chtít odehrát bez sestupových starostí. Střed tabulky je v reálných možnostech týmu. Přáním je také být v zápasech kompletní, vyhýbat se zraněním a hlavně v domácím prostředí předvádět dobrý fotbal.“

TJ SOKOL STARÁ PAKA (11. místo, 13 bodů)

Jaroslav Bíl, předseda klubu: „Pokusit se vylepšit současné tabulkové postavení a v krajské soutěži se zachránit.“

1. FK NOVÁ PAKA (12. místo, 12 bodů)

Václav Horák, sekretář klubu: „Vzhledem k postavení v tabulce bude naším hlavním cílem záchrana soutěže. Soutěž je vyrovnaná, ale věříme, že záchrana je v našich silách.“

TJ JISKRA KOCBEŘE (13. místo, 7 bodů)

Roman Albín a Pavel Ficner, trenéři: „Do jarní části sezony si neklademe žádné cíle co se umístění týče. Chceme se prezentovat kombinačním fotbalem, přivést znovu do týmu hráče, kteří na podzim nechodili a nastartovat opět týmového ducha v kabině a chuť do fotbalu. Po prvních čtyřech, pěti kolech si pak vyhodnotíme, jaká bude situace v tabulce a podle toho se začneme bavit konkrétněji o případné záchraně nebo jednotlivých cílech. Věříme, že se nám povede získat více bodů než na podzim a na co to bude stačit, se dozvíme po posledním kole.“

FC VRCHLABÍ B (14. místo, 3 body)

Pavel Kraus, trenér: „Už při pohledu na počet bodů, které jsme na podzim získali, je zřejmé, že záchrana I. B třídy se u nás rovná zázraku. My se o to samozřejmě pokusíme, ale… Ne, že nemáme body, trápí nás i nedostatek hráčů. Na jaře to bude boj, tak uvidíme, jak to všechno dopadne.“