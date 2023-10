Pocit je to samozřejmě skvělý, pět gólů za zápas se určitě jen tak nepodaří dát. Zase na jednu stranu je to zásluha týmu a nejdůležitější jsou tři body.

Už se vám někdy něco podobného stalo? Že byste třeba nasázel nějaký větší počet branek?

V mužským fotbale je to rozhodně premiéra, ale v nižších soutěžích v dřívějších letech se to asi podařilo. Třeba ve starších elévech či podobně, což je kupa let zpátky.

S jakými ohlasy jste se setkal? Co spoluhráči? Přišly gratulace třeba přes SMS a tak?

Zase až takhle úplně ne. Ale třeba fanoušci si jen tak ze srandy rýpli, nebo opravdu gratulovali. Byly tam takové připomínky jako střelec a jelikož jsem v tom zápase proměnil tři penalty, tak jsem slyšel i Penaldo či podobné přezdívky.

Petr Halberštát (vlevo)Zdroj: oddílPředešlý den jste byl hrát za béčko, vyhráli jste 10:3 a dal jste dva góly. Nakoplo vás to před nedělí?

Kolikrát za béčko i den předem jdu hrát, ale většinou máme zápasy opačně, že s áčkem hrajeme v sobotu a v neděli chodím doplnit béčko či pomoct klukům. Bral jsem to spíš tak, že jsem se šel proběhnout, ale samozřejmě je to možné, že mě to nabudilo.

Pojďme k těm třem penaltám, byl jste na ně určený?

Ne, nebyl. Tu první jsem si vzal a nikomu jsem nic neřekl. Co se týká druhé, tak to z toho tak vypramenilo, že dal jsem dva góly a nikdo si pro ni úplně nepřišel. A u třetí jsem už říkal, jestli si to nechce vzít někdo jiný, že už je to jako moc. Ale kluci mi řekli, ať si to vezmu zase já, tak jsem to vzal na sebe a povedlo se.

Považujete se za penaltového specialistu?

Určitě ne.

S týmem penalty na tréninku nějak zvlášť pilujete?

To ne, vůbec.

Teď už nejsou pozápasové rozstřely, tak je to možná zbytečné, že?

Přesně tak. I když rozstřely byly, tak jsme si třeba jen dvakrát za půl roku dali nějakého penaltového vyřazováka. Nicméně to rozhodně nebylo přímo specializované na penalty.

Po dvou porážkách 1:5 jste teď 5:2 vyhráli. Začne se týmu zase blýskat na lepší časy?

Letos mi přijde soutěž o dost víc nabitá než za ty roky zpátky. Je tam třeba rezerva hradecké Slavie, Trutnova, RMSK Bydžov. Je to o hodně kvalitnější, fotbal je na jiné úrovni. Prostě A třída je za poslední roky hodně kvalitní soutěž a je těžké bodovat s takovými týmy. Na druhou stranu se dá hrát s každým a každý může porazit každého. Takže doufám, že nás tahle výhra trochu nakopne a budeme bodovat dál.

Petr Halberštát (v tmavém)Zdroj: fotbalfoto.cz

V tabulce jste na tom podobně jako v předešlé sezoně. Odpovídá to výkonnosti mužstva?

Asi jo. Za mě je nejlepší střed tabulky, tam bych nás posadil. Každopádně nevím, co bude dál, jak to v budoucnu všechno bude probíhat a jak se budeme s klukama scházet. Protože když vezmu v potaz, co se ve Stěžerách dělo za poslední roky, mám na mysli tu pohádku, kdy jsme postoupili z okresu a šli jsme hned skrz B třídu rovnou do A třídy, tak teď mi přijde, že to trochu upadá a lepí se to.

Dosáhli jste na strop a nyní je hlavním úkolem udržet tým pohromadě?

Ano, vždycky to je tak, že to jednou končí. Tím však neříkám, že pro nás to právě končí. Ale myslím si, že je to takhle všude, že tréninky jsou slabší, moc týmů nechodí trénovat komplet a sejde se třeba osm lidí. Ve finále se pak na každý zápas točí jiná sestava, tak je to těžké.