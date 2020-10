Ve skupině A zatím vládnou týmy z Jičínska. Tabulce jasně vévodí Železnice, kterou vede zkušený kouč Vladimír Blažej. Jeho celek má náskok pěti bodů na druhou Novou Paku. Tu táhne především kanonýr Dominik Rosputniak, jenž už nasázel úctyhodných 16 branek. Loňský suverén ze Skřivan je zatím třetí a boj o postup rozhodně nevzdává. Mile překvapuje rezerva Vrchlabí a posílená Úpice.

Opačné starosti mají v Žacléři a v Kobylicích. Oběma týmům start sezony nevyšel a na chvostu tabulky už výrazně ztrácejí.

Ve druhé „grupě“ jasně kraluje novohradecký celek. Táhne ho především tříčlenné ofenzivní komando Šmíd – Novák – Štoček, které se postaralo o jednačtyřicet z celkových dvaašedesáti branek celého mužstva! Sice je odehraných jenom devět kol, ale už se dává otázka, jestli někdo tohle tornádo zastaví a sebere mu alespoň bod.

Dlouho byla stoprocentní i Javornice, ale ta v posledních zápasech začala výrazně ztrácet a propadla se do středu tabulky. Co by za to daly Hejtmánkovice, které jsou bez bodu přikovány na dno.

Tabulka – skupina A:

1. Železnice 9 7 0 2 0 24:7 23

2. Nová Paka 9 5 1 1 2 30:16 18

3. Skřivany 9 6 0 0 3 33:25 18

4. Vrchlabí B 8 5 1 0 2 9:10 17

5. Úpice 8 4 1 1 2 22:9 15

6. Miletín 9 4 1 0 4 9:12 14

7. Kopidlno 8 4 1 0 3 15:20 14

8. Dvůr Králové B 9 4 0 0 5 27:21 12

9. Jičín B 9 4 0 0 5 17:18 12

10. Kocbeře 8 3 0 1 4 17:21 10

11. Staré Buky 8 3 0 0 5 12:22 9

12. Dolní Kalná 9 2 1 0 6 14:19 8

13. Kobylice 7 1 0 1 5 10:21 4

14. Žacléř 8 1 0 0 7 11:29 3

Tabulka – skupina B:

1. Nový Hradec 9 9 0 0 0 62:4 27

2. Slavia Hradec B 9 6 1 1 1 28:17 21

3. Vamberk 9 5 2 0 2 31:11 19

4. Třebeš B 9 6 0 0 3 30:18 18

5. Lípa nad Orlicí 9 5 1 1 2 30:22 18

6. Javornice 9 5 1 0 3 29:16 17

7. Kosičky 9 5 0 1 3 20:14 16

8. České Meziříčí 8 4 0 1 3 20:22 13

9. Meziměstí 9 3 0 1 5 18:35 10

10. Předměřice n. L. 9 3 0 1 5 15:33 10

11. Opočno 9 2 1 0 6 15:37 8

12. Přepychy 9 2 0 0 7 17:41 6

13. Malšovice 9 1 0 0 8 16:37 3

14. Hejtmánkovice 8 0 0 0 8 7:31 0