Na svém kontě má Olympia dvě výhry a dvě porážky. V sobotu přivítá od 16 hodin na stadionku v hradeckých Kuklenách vylepšenou Dobrušku. Jak to vidí členové mužstva?

Jiří Suchomel, hlavní trenér - k nevyrovnanosti výsledků: "Ačkoliv jsme přivedli několik zvučných a zkušených posil, náš tým je jinak složený z hráčů, kterým je 19 - 21 let a v podstatě nám úplně chybí střední generace. To se občas podepisuje na našich výkonech, kdy mladší hráči mají problém udržet si delší dobu standard výkonů, který dokážou předvést. Jeden z důvodů je i to, že občas podlehnou uspokojení a po podařeném zápase přichází výrazně horší výkon. Pracujeme na tom jak v tréninku, tak i v rozhovorech s jednotlivci, kteří k tomu mají sklony."

Jakub Slavík, útočník - o tom, že se minulý týden na poslední chvíli odložilo utkání ve Vrchlabí a slova před sobotním zápasem:

"Věřím, že brzy najedeme na vítěznou vlnu a i tato menší pauza po odloženém utkání z minulého týdne nám pomohla v uvědomění si některých věcí, které nás do budoucna ve hře určitě posunou dál."

Ondřej Novotný