Jenže ono tomu tak (zatím) úplně není. Jeho mančaft je sedmý (22 bodů, skóre 30:30) a na umístění v TOP trojce může nejspíš zapomenout, neboť trio Solnice, Police nad Metují a Náchod je bodově i herně odskočené. Na druhou stranu na čtvrtou příčku ztrácejí Chlumečtí pouhé tři body, což není nic hrozného.

PŘED STARTEM JARA: Chlumec se chce nadále pohybovat v horní polovině tabulky

Když nebudeme koukat na umístění, jsou jarní cíle mužstva podobné těm dřívějším. „Chceme předvádět atraktivní fotbal, zapracovat mladé hráče do základní sestavy, mít dobré propojení směrem k C mužstvu a ideálně posunout dalšího hráče do A týmu,“ uvedl druhý z trenérů Martin Firbacher.

Faktem je, že v Chlumci nad Cidlinou (dobře) pracují s řadou šikovných a nadějných hráčů, kteří mají potenciál dostat se výš. To potvrdil například Petr Staněk (22 let), jenž se díky výkonnostnímu vzestupu přesunul v zimní přestávce do třetiligového A mužstva.

PŘED STARTEM JARA: Libčany chtějí navázat na úspěšný podzim. Kdo tým posílil?

Na první soutěžní zápas roku 2023 si chlumecké béčko bude muset počkat, neboť víkendový startovací domácí mač s exdivizním Dvorem Králové nad Labem byl odložen na středu 1. května. Do jarní části krajského přeboru by tak mělo vkročit za týden v Hořicích (neděle 17. března, 15.00).

FK CHLUMEC NAD CIDLINOU B (7. místo, 22 b.)