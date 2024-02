Náchod v boji o návrat do divize: Posily? Lovili jsme v zahraničí, řekl kouč

/VIDEO, FOTO/ Fotbalisté FK Náchod po loňském sestupu z divize C letos zápolí v krajském přeboru a určitě by rádi postoupili zpátky do čtvrté nejvyšší soutěže. Jarní část sezony 2023/2024 začne již za dva týdny a svěřenci trenéra Martina Malého do ní vstoupí ze třetího místa s dvoubodovým mankem na vedoucí Solnici.

Sestřih ze zápasu krajského přeboru Chlumec n. C. B – Náchod (1:3). | Video: FK Chlumec n. C.

Perfektní zápletku slibuje jarní boj o první místo v krajském přeboru. Aspiranti na titul krajského přeborníka s možností postupu do divize jsou hned tři: vedoucí Solnice (34 bodů), druhá Police nad Metují (32) a třetí Náchod (32). Napínavá podívaná se rozjede o víkendu 9. a 10. března. Na návrat do čtvrté ligy si jistě brousí zuby Náchod, jenž bude útočit ze třetí pozice. Po sestupu z divize se na podzim chvilku hledal, ale postupně začal nacházet svoji tvář a když na jaře zúročí kvalitní zimní přípravu, proč by na konci sezony nemohl slavit postup právě on? Police a případný postup do divize? Tohle už není sranda, ví šéf klubu Klimeš „Náchod je aspirantem na návrat do divize, zapracoval na fyzické kondici. Jeho hráči jsou naježdění, mají sílu v osobních soubojích a rychlostně jsou na tom výborně,“ uvedl po přípravném zápase před dvěma týdny Jaromír Průcha, jeden z trenérů RMSK Cidlina Nový Bydžov. Exdivizní Náchod disponuje nyní poměrně širokým kádrem. „Když nejsou omluvenky, mám nějakých dvacet nebo jednadvacet hráčů připravených do zápasu. Ale omluvenky jsou vždycky, je tam nějaké procento zranění, protože trénujeme intenzivně,“ řekl trenér Martin Malý. Trio Solnice, Police, Náchod v boji o divizi. Kde jsou postupové ambice? „Teď máme nestandardně málo hráčů z Hradce, protože vždycky bylo pro nás standardem mít auto z Hradce. Nyní máme z Hradce jen dva hráče,“ vysvětlil kouč. Pro jaro dojde v hráčském kádru k určitým změnám. „Měnili jsme kádr v tom, že jsme lovili v zahraničí. Koukali jsme do Polska, odkud jsme si přivedli posily. Jedna z nich prošla náchodským klubem v mládeži. Jinak máme kádr složený převážně z našich odchovanců,“ poukázal Malý. Novými cizinci v týmu jsou tři fotbalisté ze sousedního Polska – jednadvacetiletý obránce Kacper Wolak, šestadvacetiletý záložník Kamil Mlodzinski a devatenáctiletý ofenzivní záložník či útočník Oliver Zabrzeski. Kraj ohromil zabiják Camara. Je rozdílový, říkají o něm. Kde bude hrát na jaře? Hraničáři v přípravě zatím odehráli čtyři přátelské zápasy. Dvakrát odcházeli ze hřiště s vítěznou náladou (Červený Kostelec, Nový Bydžov) a dvakrát hráli nerozhodně (Trutnov, Letohrad). Třikrát se poměřili s divizním mužstvem, jednou s okresním rivalem z krajského přeboru. Do startu jarní části mistrovských bojů by Náchodští měli absolvovat ještě dvě přípravná střetnutí. Tuto sobotu by se měli od 17 hodin představit na umělé trávě polského Górniku Walbrzych a v sobotu 2. března by měli v generálce od 10.15 hodin přivítat Vysokou nad Labem. Odehrané přípravné zápasy FK Náchod – SK Červený Kostelec 8:2 (3:0). Branky Náchoda: Matecki 4, Rojšl 2, Simon, Čejchan. Náchod: Baláž, Simon, Knap, Punar, Lish, Vančák, Čejchan, Havlena, Matecki, Rojšl, Kudasiewicz, Fenz, Jahoda, Hrubý, Malý.

MFK Trutnov – FK Náchod 1:1 (1:0). Branky: 6. Brejcha – 81. Rojšl. Náchod: Hladík – Locker, Punar, Knap, Simon, Jahoda, Vančák, Havlena, Rojšl, Hrubý, Kudasiewicz; střídali: Hanzl, Poláček, Hypšman, Kumprecht.

FK Náchod – RMSK Cidlina Nový Bydžov 2:0 (0:0). Branky: 48. Hrubý, 89. Kudasiewicz. Náchod: Baláž – Punar, Kudláček, Knap, Mlodziński, Havlena, Čejchan, Brich, Zabrzeski, Vančák, Rojšl; střídali: Hladík, Simon, Petřík, Locker, Kudasiewicz, Hrubý, Jahoda.

FK Náchod – FK Letohrad 3:3 (2:0). Branky: 5. Rojšl, 10. a 90. Zabrzeski – 56. a 74. Zbudil, 59. Kabourek. Náchod: Baláž – Wolak, Punar, Knap, Mlodziński, Simon, Čejchan, Brich, Havlena, Rojšl, Zabrzeski; střídali: Petřík, Jahoda, Locker, Kudasiewicz, Kudláček, Kumprecht.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu