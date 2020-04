Na jaře se měli pokoušet o zázrak v podobě záchrany. Pomoci jim k tomu měl zkušený trenér Petr Jánský, jenž na Rychnovsko přišel v zimní přestávce. Na lavičce svého nového týmu stihl však pouhé jedno utkání, ve kterém jeho svěřenci doma prohráli s Vrchlabím 0:1, poté byla soutěž kvůli koronaviru přerušena a následně i zrušena.

Dobruška by tak podruhé v řadě byla zachráněna jen díky vyšší moci. Vloni tomu bylo po setrvání Náchoda v divizi, letos kvůli koronaviru. Tomu se říká štěstí.

A vypadá to, že by tým chtěl hrát nejvyšší krajskou soutěž i na podzim. „Ještě jsme to neřešili, ale vidím zde velký potenciál. Máme v týmu spoustu mladých kluků, kteří by měli dostat šanci. Záležet bude hlavně na nich, ale máme ideální možnost se na příští sezonu připravit a hrát důstojnou roli,“ říká Jánský.