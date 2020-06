/FOTOGALERIE/ Mohli sedět s rukama v kapsách, sledovat televizní zprávy a čekat, jak se okolnosti spojené s pandemií koronaviru budou postupně posouvat. Kdyby však svazoví funkcionáři KFS a příslušných OFS postupovali právě takto, jen stěží by vznikl projekt, jaký jim leckterý sousední region může závidět.

Podkrkonošské derby vyšlo střelecky lépe fotbalistům Trutnova. | Foto: Jiří Petr

V Královéhradeckém kraji se totiž ihned po uvolnění zákazů a všemožných omezení začal znovu hrát fotbal. V řadě míst se dokonce i natěšení diváci vrátili do ochozů. Proč taky ne. Opatření, která se týden co týden rozvolňují, fotbalovým příznivcům návštěvy stadionů dovolují. Kdo svůj tým v akci vidět chce, obvykle se do počtu „vstupenek“ vejde.