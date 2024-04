Martine, v souboji rezerv jste vyhráli v Hradci na Slavii. Jsou to cenné tři body? Určitě. Pro nás je to obrovsky důležité, že jsme dokázali vyhrát venku s tak kvalitním soupeřem, který nastoupil v silné sestavě.

V rozmezí 25. až 30. minuty padly všechny tři góly zápasu. Domácí vedli, ale vy jste skóre bleskově otočili. Jak se to událo?

Prvních dvacet minut jsme běhali prakticky bez balonu, což vlastně vyvrcholilo i tím prvním inkasovaným gólem. Ale nějak jsme tím neupadli a povedlo se nám výsledek naštěstí rychle otočit, což nás pak zase nakoplo a dotáhli jsme utkání do vítězného konce.

Fotbal v Polici táhne. „Fanoušci? Pro kluky dvanáctý hráč,“ chválí šéf klubu

Oba obratové góly jste měl na svědomí, jak padly?

První byl po centru. Přišel dobrý balon do vápna, já jsem se tam uvolnil. Byl jsem úplně sám a skluzem jsem to dával do protipohybu gólmana. Při druhém gólu přišel dlouhý míč z naší poloviny, soupeřův gólman to úplně neodhadl, takže ho balon přeskočil a já jej v klidu dovedl až do prázdné brány.

Měl jste po dvou gólech myšlenky na hattrick? Nebo bylo prioritou týmové vítězství?

Myšlenky na hattrick tam určitě byly, ale nejdůležitější pro nás byly ty tři body, což se nakonec povedlo.

Gólman dostal stop na 3 měsíce! Jedno velké nedorozumění, říká o svém přestupku

Na jaře se mužstvu vcelku daří, patří vám šesté místo. Odpovídá to představám?

Cíle máme určitě vyšší, ale teď poměrně točíme sestavou kvůli A týmu, takže některé zápasy se nám úplně nevyvedly. Ale i tak můžeme být spokojení. Tohle jsou pro nás hrozně cenné body.

Teď vás čekají dva zápasy s týmy, které mají postupové ambice. Máte doma Kostelec nad Orlicí a jedete do Vysoké nad Labem. Dá se i s nimi zahrát dobrý zápas a bodovat?

Doufám, že jo. Když budeme hrát tak, jak chceme a nebudeme dělat žádné individuální chyby, tak věřím tomu, že můžeme získat i šest bodů.

Přestupy: návrat střelce, posily z ligy i z ciziny. Trumfem bývalý megatalent?

Na podzim i na jaře jste naskočil také do několika zápasů za áčko. Jaký je rozdíl mezi divizí a I. A třídou?

Ten rozdíl tam je obrovský. Divize je rychlejší, všechno je tam důraznější. Takže rozdíl je tam určitě velký.

Jaké máte do budoucna fotbalové cíle?

Moje cíle jsou takové, že bych chtěl zkusit hrát co nejvyšší soutěž, která půjde. Ale momentálně je náš cíl společný a to záchrana v divizi.