Jak proběhl váš přesun do Jičína?

Musím říct, že jsem dlouho přemýšlel, co pro mě v tuto chvíli bude ideální volba. Nakonec jsem se za pomoci kamaráda Tomáše Tomáška rozhodl pro Jičín.

Co byly ty největší plusy?

Věděl jsem, že je v Jičíně skvělá parta. Výborní trenéři a celý realizační tým. Dalším plusem byla lepší soutěž. Krajský přebor má dobrou úroveň a já jsem rád, že můžu právě v Jičíně restartovat svoji kariéru.

Vy jste dlouhou dobu působil ve Slovanu Liberec, jak na toto období vzpomínáte?

Bylo to skvělé. Díky tomu, že jsem se v patnácti letech dostal do B týmu a nakoukl jsem i do Áčka, tak jsem začal dostávat pozvánky do mládežnických reprezentací. Vzpomínám na to moc rád.

Na co nejvíce?

Za největší úspěch pro sebe považuji, zápas proti AZ Alkmaar U21 a Manchesteru City U21, který dříve trénoval skvělý fotbalista Patrick Viera.

Pak jste však v Liberci nečekaně skončil.

Přesně. Po roce pauzy jsem našel znovu chuť hrát, když jsem začal právě v Nemyčevsi. Měl jsem z fotbalu znovu radost a byla tam skvělá parta. Teď je přede mnou výzva v podobě Jičína.

S jakým cílem do Jičína přicházíte?

Určitě pomoci týmu, ale i mladším hráčům v přechodu do dospělého fotbalu a sám sobě si dokázat, že na to ještě mám.