Vloni se fotbalisté Třebše pohybovali v horních patrech krajského přeboru. Stejné ambice měli i letos. Ovšem realita je jiná a tým zůstává za očekáváním. Naposledy však porazil Jičín a poskočil alespoň na 9. místo. „Proč nejsou naše výkony a výsledky stejné? Otázka spíš na psychologa,“ říká s úsměvem Martin Štajer, mozek třebešské zálohy, který to v mládeži zkoušel v Liberci, kde si zahrál po boku Ondřeje Koláře, současné hvězdy Slavie.

Před nuceným přerušením soutěží jste zdolali Jičín 2:0 a poskočili v tabulce na 9. pozici. Jak jste viděl utkání?

Bylo to bojovné utkání. Měli jsme víc šancí a byli jsme víc odhodlaní vyhrát než soupeř. Celkově byl zápas ale takový nervóznější, hlavně ze strany hostí. Bylo tam od nich i hodně žlutých karet a jejich lavičce občas tekly nervy. Výhru jsme si podle mě rozhodně zasloužili.

Zápas se musel odehrát bez podpory fanoušků. Jak moc to pro vás bylo citelné?

Bylo to zvláštní. Normálně chodí hodně lidí a teď tam vlastně nikdo nebyl. Byl to takový přátelák. Museli jsme se hodně nahecovat a museli jsme vyhrát, protože kdo ví, jak to teď bude se soutěžemi.

Krajský přebor i další sportovní soutěže byly zastaveny kvůli koronaviru. Jak vnímáte současnou situaci?

Těžko říct, jak dlouhá ta pauza bude a jak to všechno nakonec dopadne. Ze sportovního pohledu nám v Třebši může vynucená přestávka pomoct i nemusí. Teď je nejdůležitější, aby tohle blbé období co nejdřív skončilo a mohlo se zase hrát.

Vy jste dříve působil dvě sezony v mládežnických týmech Liberce. Prosadil se někdo z vašeho ročníku do velkého fotbalu?

První sezonu nám chytal Ondřej Kolář, který je teď ve Slavii a já jsem jeho velký fanoušek. Už v té době byl opravdu dobrý, a dokonce ho potom přesunuli k o rok starším klukům. Jinak pár kluků z našeho ročníku si připsalo několik startů v první lize, ale nechytili se a teď hrají ČFL nebo divizi.

Udržujete s bývalými spoluhráči z Liberce kontakt?

Málo, ale občas někoho potkám na hřišti či na turnaji, tak si popovídáme. V neděli jsem hrál proti klukovi, s nímž jsme se v Liberci potkali.

V Třebši hrajete středního záložníka. Byl jste jím vždy, nebo jste se k tomuto postu postupně propracoval?

Střed zálohy hraju celou kariéru. Občas jsem nastupoval na kraji zálohy, ale to bylo snad jen v Liberci. Pak když jsem hrál divizi, tak tam jsem střed a kraj střídal.

Vraťme se k přeboru. Minulý rok jste z prvních devíti zápasů brali 19 bodů, zatímco letos jich máte jen 11. Čím by to podle vás mohlo být?

Těžká otázka. Tým z minulé sezony je stejný, nikdo neodešel. Opravdu nevím, jak bych to vysvětlil. Možná, že spíš než na mě je to otázka na psychologa (úsměv).

František Ježek