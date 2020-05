Opatření v boji s koronavirem se pomalu začínají uvolňovat. A právě 11. květen bude pro většinu fotbalových družstev klíčový. Ode dneška mají totiž fotbalové kluby v regionu příležitost vrátit se ke společnému tréninkovému procesu. Díky částečnému uvolnění vládních opatření se fotbalisté mohou vrátit na trávník, byť nadále s určitými omezeními a také při dodržování nezbytných hygienických náležitostí. Mimo jiné stále nesmějí využívat prostory kabin, sprchy a k dispozici musí být dezinfekce.

Mistrovské soutěže jsou pro tuto sezonu minulostí, protože po rozhodnutí svazu, byly všechny amatérské soutěže zrušeny a výsledky anulovány. Lze však předpokládat, že většina krajských a okresních klubů využije druhé poloviny května a června k odehraní několika přípravných utkání, aby alespoň částečně nahradilo ztracené herní vytížení.

Tady podává pomocnou ruku i krajský fotbalový svaz. Ten uspořádá neoficální pohárovou soutěž pro kategorie mužů a dorostenců. Jednotlivé týmy se do soutěže s názvem LETNÍ AGRO CS POHÁR KFS mohou přihlašovat dobrovolně. Začít by se mělo o posledním květnovém víkendu a končit na konci června. Kluby by v poháru měly být rozděleny do skupin po čtyřech. Po ukončení skupiny bude v rámci regionální zóny pohár pokračovat play off. Z toho vyjde i následný vítěz soutěže. Závazné přihlášky musejí kluby podávat nejpozději do 18. května.

Hráči se těší na hřiště

Téměř dva měsíce bez fotbalu, taková je realita v koronavirovém období. Většina hráčů už se proto přirozeně těší na společné tréninky, které už by měly být v klasickém režimu.

„My všichni co hrajeme fotbal, tak nám v tomhle období samozřejmě hodně chyběl, jsem rád, že se k němu budeme moci vrátit,“ uvedl hráč Kopidlna Tomáš Klaban.

Na návrat se těší i ostatní hráči z regionu. „Těším se až začneme. Individuální příprava byla celkem v pohodě, ale společný trénink se spoluhráči na hřišti, to je úplně něco jiného. Už se nemůžu dočkat,“ přikyvuje hráč Chlumce Jan Labík.