Zanedlouho oslaví osmadvacáté narozeniny.Je tedy v nejlepších fotbalových letech. Zkušeností už má také na rozdávání. Prošel mládežnickou základnouFC Hradec Králové, nějaký čas působil na Olympii, mihl se v Živanicích a zahrál sii nižší soutěž v Německu.

A teď? Útočník Michael Hofman válí v krajském přeboru za Libčany, které trénuje jeho otec Jiří. Během první poloviny aktuálního ročníku nasázel soupeřům osmnáct branek, což z něj dělá lídra střelecké soutěže.

V exkluzivním rozhovoru pro Deník se ohlédl za podzimní jízdou, nastínil plány pro jarní část sezony, ale třeba i prozradil, že až tak úplně neholduje zimní přípravě.

Po podzimu vedete krajský přebor a v krajském poháru jste prošli do čtvrtfinále. Vychází mužstvu sezona podle plánu?

Tak samozřejmě pohledna tabulku v soutěži i prozatímní počínaní v poháru je krásné, ale čeká nás opravdu těžké jaro a všichni víme, že do toho budeme muset dát své maximum, abychom obhájili double.

V patnácti odehraných přeborových zápasech jste nastřílel osmnáct branek, díky čemuž vévodíte střeleckým tabulkám. Jste tedy zatím spokojen s individuálními výkony a gólovým počinem?

Tolik branek jsem za svoji kariéru po polovině sezony ještě nedal, takže u mě panuje spokojenost. Je to díky skvělým spoluhráčům, kteří mě nacházejí v šancích a já jejich výbornou práci dokončuji v podobě gólů. Vím, že těch branek mohlo být více, kvůli řadě neproměněných šancí. Do jara mám na čem pracovat.

Razíte tvrzení, že útočník je od toho, aby dával branky? Nebo upřednostňujete týmové pojetí, kde nezáleží na tom, kdo góly dává, hlavně když se vyhrává?

Útočník je na hřišti od toho, aby dával góly a pomáhal týmu, když se zrovna nedaří, nebo se hraje těžký zápas a tým spoléhá právě na jeho góly. Samozřejmě ve fináleje úplně jedno, kdo ten gól vstřelí, hlavně že se vyhraje, nebo se alespoň seberou body soupeři. Osobně rád dávám góly, dodávají mi potřebné sebevědomí a energii.

Během zimní přípravy jste nastupoval nadále za Libčany. Zůstáváte i na jaro?

Určitě zůstávám do konce této sezony. Libčanští fanoušci se na mě mohou znovu těšit (zasměje se).

Krajský přebor - nejlepší střelci

Michael Hofman (Libčany) 18 gólů

Jiří Počtýnský (Rychnov) 15 gólů

Martin Holec (N. Bydžov) 14 gólů

Lukáš Kraják (Libčany) 12 gólů

Aleš Hašek (Vysoká n. L.) 11 gólů

Vojtěch Matějka (Jičín) 10 gólů

Jiří Pečenka (Hořice) 10 gólů

Roman Zajíček (Rychnov) 10 gólů

Vaše výkony a góly určitě neunikly pozornosti dalších klubů třeba i z vyšších soutěží. Měl jste v zimě nějaké nabídky na přestup?

Nabídky jsem nějaké měl, ale už od začátku letní přípravy jsem byl domluvený, že zůstanu na celou sezonu v Libčanech. Bylo by nefér tým opouštět v polovině dobře rozjeté sezony.

Lákalo by vás stát se králem střelců celé sezony?

Představa je to rozhodně příjemná, ovšem ještě je přede mnou hodně utkání a spousta práce, abych tohoto ocenění dosáhl.

V obou zmiňovaných soutěžích váš celek obhajuje triumf. Očekáváte těžší jaro než v předešlé sezoně?

Určitě to nebude lehké. Obhajovat titul je pokaždé náročnější jak fyzicky, tak rovněž psychicky. Všechny týmy se proti nám vždycky hecnou a podávají skvělé výkony. My však máme velmi kvalitní mančaft, každýv něm hraje svoji podstatnou roli a já pevně věřím, že pokud tomu dá každý maximum, splníme své cíle. Důležité bude hrát zápas od zápasu a nelítat v oblacích, že se něco uhraje samo.

Příprava na jarní část je už ve finiši, jak ji hodnotítez osobního i týmového pohledu?

Z týmového pohledu šloo kvalitní přípravu, i když jsem už zažil náročnější. Zařadili jsme do tréninkového procesu nové metody a já pevně doufám, že se nám tov jarních zápasech zúročí. Osobně jsem několik tréninků musel vynechat kvůli pracovnímu vytížení, ovšem poctivě jsem si všechno nahrazoval v posilovně.

Řada fotbalistů zimní tréninkové období moc nemusí. Jste na tom podobně?

Jednoznačně patřím také mezi ně (zasměje se). Osobně kvůli počasí zimní přípravu nemám rád. Nejde úplněo dřinu na hřišti nebo v posilovně, ve své podstatě to mám do zdravé míry rád. V tomto ohledu mám raději letní přípravu, která je zpříjemněná teplejším počasíma není tak dlouhá.

Libčany už několikrát odmítly postup do divize. Jak to vidíte letos?

Najdou se v našem mužstvu hráči, kteří by do divize chtěli, ale i ti, co by radši zůstali v krajském přeboru. Osobně si myslím, že by skok do divize byl pro Libčany až příliš velký, ale pro fanoušky je to obrovské lákadlo. Stálo by za tím hodně práce v mančaftu i okolo. Nicménějá o tom nerozhoduji, všechno se uvidí během jara.

Není to tak dávno, co jste měl kvůli zranění delší pauzu. Už je vše v pořádku?

Ano, v minulé sezoně jsem dlouho laboroval se zánětem šlachy a nevyužil naplno svoji top formu po návratuz Německa. Člověka ale tyhle těžké chvíle zocelí. Nyní je už všechno v pořádku a jsem připraven vletět do druhé poloviny sezony!

Nelákalo by vás zahrát si ještě vyšší soutěž? Ať už v dresu Libčan či jinde.

Určitě by mě lákala vyšší soutěž v dresu Libčan. Uměl bych si ji představit i jinde, ale dávám si postupné cíle a nyní mám v hlavě pouze cíle s Libčany. Po sezoně se budu rozhodovat, co dále.