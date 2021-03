Fotbal na Olympii převzal o rok později Jiří Štěpánek, jenž klub propojil s tehdy divizním FK Kratonohy, což už také neplatí. Olympia se osamostatnila a loni se začalo mluvit o spojení s dalším městským klubem FC Slavia, zastoupeným předsedou Patrikem Hořeňovským.

Oba podnikatelé měli v úmyslu vybudovat jeden velký klub s třetiligovými ambicemi. Od toho nyní upustili, kluby si pojedou po své linii. Áčka dospělých budou dál proti sobě nastupovat v krajském přeboru a bojovat o postup do divize. Spojení zůstalo jen v oblasti mládeže, která působí pod hlavičkou Slavie. Nyní se jedná o finančním vyrovnání.

Zdroj: ArchivPřed rokem jste vyhlásili projekt ohledně spojení hradeckých klubů Olympie a Slavie v čele s jejím předsedou Patrikem Hořeňovským. To už nyní neplatí. Proč jste od toho upustili?

Naopak. Projekt je realizovaný. Díky spojení Olympie a Slavie v oblasti mládeže máme dnes v Hradci Králové subjekt, který disponuje všemi kategoriemi hráčů od U8 po U19 s účastí žáků a dorostenců v republikových soutěžích. Kategorie jsou obsazeny kvalitními trenéry pod vedením Michala Blažeje a Oty Rejfka, které jsem tehdy oslovil. Přínos spojení podtrhuje také udělení statusu Sportovního střediska mládeže. Splnění podmínek bylo hodně náročné a bez spojení sil naprosto nereálné. Předseda Slavie Patrik Hořeňovský je fotbalový fanatik s podobnými vizemi a naším cílem je, aby v Hradci vznikla kvalitní mládež jako mezistupeň mezi FC Hradec Králové a ostatními kluby v okrese.

Veškeré mládežnické týmy jsou pod Slavií. Na Olympii jsou nyní jen dva týmy dospělých. Proč jste se rozhodli upřednostnit zrovna klub z Orlické Kotliny?

Ve hře bylo několik variant spojení. Dokonce jsme vytvořili i nový subjekt, kam se měli převést všichni hráči mládeže obou klubů. Narazili jsme však na problém, že bychom přišli o velké peníze z dotací kvůli krátké účetní historii. Zbývala tedy pouze možnost převodu z jednoho klubu do druhého. Jeden z nás tedy musel upozadit svůj patriotismus a tak trochu i ego, aby mohlo ke spojení dojít. Přesun do Slavie dával smysl i z hlediska polohy a zázemí. Areál Slavie je v centru a je lépe vybaven než areál v Kuklenách, kde ovšem dorostenecké a část žákovských kategorií budou dál trénovat a hrát mistrovská utkání. Tak by to mělo být i v budoucnu. Plochy v Orlické Kotlině nejsou po spojení kapacitně dostačující.

Mládežnické celky jste na Slavii smluvně převedl do 30. června 2021, potom se mají vrátit zpátky do Olympie, pokud vám za zhruba 80 žáků a dorostenců předseda Slavie Patrik Hořeňovský nezaplatí. Suma je vyčíslena přibližně na tři čtvrtě milionu korun. Proč to kromě finančního zisku děláte?

Jak jsem již zmínil, z logických důvodů jsme se rozhodli zrealizovat spojení formou převodu hráčů, trenérů a soutěží pod Slavii. Patrik Hořeňovský to s mládeží a se Slavií myslí opravdu vážně a je pravda, že mi nabídl odkoupení mládeže natrvalo. Zatím to beru jako jednu z variant.

Nyní máte v oblasti mládeže souklubí s Kunčicemi.Na jaké úrovni dál hodláte v Olympii pracovat s mládeží, pokud většinu mladých hráčů prodáte Slavii?

Od září 2021 budeme pod hlavičkou Olympie přihlašovat nejmladší kategorie. Budeme se snažit přivádět k fotbalu co nejvíce malých sportovců z Kuklen a okolí. Vše s přiměřenými ambicemi a návazností na projekt společné mládeže Slavie s Olympií. V Kuklenách je to s počty dětí oproti například Třebši či Novému Hradci výrazně horší, ale budeme se i tak snažit kategorie naplnit.

Do Olympie jste vstoupil v roce 2018 poté, co tehdejší vedení rok před tím odvedlo A-tým po postupu do druhé ligy do Prahy. V jakém stavu jste kuklenský klub našel? Zůstala tam jen mládež…

Kdybych do klubu nevstoupil, tak by nejspíš zanikl. Není divu, že se do Olympie nikdo nehrnul. Všichni hráči dospělých byli prodaní, spousta dluhů, vztahy s okolními kluby či městem byly na bodu mrazu. Nemožnost čerpání důležitých dotací kvůli porušení podmínek již poskytnutých dotací, propastný rozdíl mezi kategorií dorostu a mladšími kategoriemi, kdy dorosty působily v dorostenecké lize a žáci v nedostatečných počtech v krajských soutěžích a podobně. A to jsem ještě za převzetí musel nemalé peníze zaplatit… V té době jsem byl rovněž předsedou FK Kratonohy, kde pro tým působící v divizi chyběla adekvátní mládež. Převzetí tak dávalo smysl. V současné době Olympia nemá žádné dluhya veškeré závazky platí ve splatnosti.

Tehdy jste Olympii spojil s Kratonohy, s nimiž jste postoupil do divize, ale v létě 2020 po sloučení kratonožský klub zanikl a po obnově začínal od nejnižší soutěže…

Není úplně přesné, že klub zanikl. Původní FK Kratonohy, z.s. svou právní subjektivitu nikdy nepřerušil a dnes pod touto hlavičkou působí tým mužů v okresní III. třídě a v kádru jsou převážně místní kluci, což je super. Kratonohy mají také týmy v elévech.

Jak se zpětně ohlížíte za érou v Kratonohách?

Na působení v Kratonohách vzpomínám jen v tom nejlepším. Za tamní A tým jsem hrál téměř bez přestávky od 16 let a zažil jsem spanilou jízdu od I. B třídy až po divizi. S B týmem jsme postoupili z nejnižší okresní soutěže až do krajské I. A třídy. Za tu dobu jsem v klubu poznal spoustu kamarádů, skvělých fotbalistů, fanoušků a funkcionářů. Děkuji všem, kteří se na chodu klubu v té době podíleli.

Proč jste skončil v Kratonohách? Vaše ambice byly velké.

O fotbal na krajské úrovni již přestal být v obci reálný zájem, a to jak ze strany místních, tak ze strany zastupitelstva obce.

V Olympii máte bývalé prvoligové hráče. Jaké máte sportovní plány?

Dnes je A mužstvo primárně složeno z mladých hráčů, kteří jsou zároveň odchovanci. Mladí jsou doplněni právě bývalými prvoligisty - jako jsou Jirkové Lindr s Janouškem, Marek Plašil či David Přibyl. Tým má velký potenciál a chuť se zlepšovat. Do budoucna bychom se rádi ucházeli o postup do divize. Od této sezony jsme založili také B tým, který bychom rádi v budoucnu viděli alespoň v okresním přeboru. Béčko na Olympii chybělo desítky let.

Prý chcete areál v Kuklenách zmodernizovat?

Motivací k tomu, abych fotbalu v Kuklenách nadále věnoval čas a peníze, je pro mě také obrovská podpora Města Hradec Králové. Předchozí i současné zastupitelstvo dává do sportu nemalé prostředky, což je skvělé a nemělo by to být považováno za automatické. V klubu i mimo hráčský tým panuje skvělá atmosféra. Lidi jako Martin Moník pro klub dýchají a obětují mu nespočet hodin ze svého volného času. Již v roce 2020 jsme realizovali první etapu rekonstrukce kabin v Kuklenách z městské dotace. V úpravách zázemí hodláme pokračovat. Dlouhá léta se do budov neinvestovalo. Co se týče hracích a tréninkových ploch, tak ty jsou díky Technickým službám města Hradec Králové na vysoké úrovní a vždy perfektně připraveny.

Před lety jste se ucházelo koupi podílu v FC Hradec Králové. Máte o to dál zájem?

Nikdy neříkej nikdy, avšak nemyslím, že by to bylo na pořadu dne.

Předseda KFS Andrejs: Je dobře, že Olympia nezanikla. Růst Slavie vítám



Václav Andrejs.Zdroj: archivKe společnému projektu hradeckých klubů Olympie a Slavie se vyjádřil Václav Andrejs, předseda Královéhradeckého KFS: „Po předchozích letech, kdy tým dospělých FC Olympia dokonce opustil Hradec Králové, jsem rád, že jeden z nejstarších klubů ve městě zásluhou Jiřího Štěpánka úplně nezanikl. Za to zaslouží poděkování. To samé můžu říct i na adresu Patrika Hořeňovského, který se ujal FC Slavia a chce zde vybudovat klub se silnou mládežnickou základnou.Z pohledu krajského fotbalového svazu ale nemůžeme zasahovat do dohod a záměrů mezi podnikateli a předsedy klubů. Za sebe mohu říct, že bych si přál, aby se dva tradiční hradecké kluby dál rozvíjely i na úrovni mládeže a týmy dospělých v budoucnu postoupily do republikových soutěží. Pro fotbal v kraji by to bylo jen dobře.“