Hořice se na jaře bezesporu herně zlepšily a odpovídá tomu i bodový zisk. Oproti podzimním šesti, jich parta okolo kouče Pavla Procházky nasbírala v druhé polovině sezony 13, a to ještě zbývá odehrát čtyři duely.

I tak je Jiskra poslední se ztrátou dvou bodů na předposlední Jičín a čtyř na Lázně Bělohrad. Propast není nijak veliká, ale i vzhledem k losu bude záchrana pro fotbalisty z města kamenné krásy velmi složitá.

Hořičtí potřebují bodovat už v sobotu v Libčanech. Další týden přivítají v klíčovém duelu Jičín. Závěrečné dvě kola ale budou nesmírně těžká. Nejprve doma Náchod, poté zakončení sezony v Solnici.

Jičín kromě vzájemného mače hraje doma se Dvorem Králové a Lázněmi Bělohrad, sezonu zakončí v České Skalici.

Bělohrad má o zápas méně, jinak jeho los kopíruje soupeře Hořic. To znamená duel v Jaroměři, doma Libčany a závěr v Jičíně.

HOŘICE - JAROMĚŘ 2:3 (1:1)

Hořice může páteční prohraný duel s Jaroměří o to více mrzet, protože byl poměrně vyrovnaný. Na branku Gorola z 23. minuty dokázal do půle odpovědět Havelka. Po změně stran putoval navíc předčasně do sprch Miloš Exnar.

Jenže domácí nedokázali hru proti deseti zužitkovat. Naopak v 76. minutě vrátil hostům vedení Podolník. Až pak se to Jiskře povedlo, kdy se krásně z voleje trefil Patrik Palm. A když už to vypadalo, že duel skončí remízovým výsledkem, opak byl pravdou. Bano si v nastaveném čase naskočil na centr z rohového kopu a nekompromisně rozhodl o tom, že všechny body uzmula Jaroměř.

„Zápas, který vypadal jednoznačně, jsme si sami zcela zbytečně zkomplikovali. Musím na druhou stranu ocenit, že tým se nakonec dokázal semknout a i přes dlouhou hru v deseti dovedl zápas do vítězného konce,“ uvedl hostující kouč Miloš Exnar.

„Kvalitní výkon soupeře a gól v devadesáté minutě rozhodly o tom, že si Jaroměř odvezla tři body. Dovolím si také pochválit náš tým. Na hře je vidět zlepšení, bohužel to tentokrát ještě nestačilo,“ popsal hořický trenér Procházka.

Fakta - branky: 37. Havelka, 83. P. Palm - 23. Gorol, 76. Podolník, 90. Bano. Rozhodčí: Čožík - Haleš, Janoušek. ŽK: 4:3. ČK: 1:1 (89. P. Kuneš - 50. Mi. Exnar). Diváci: 180.