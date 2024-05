Po opatrném úvodu dostal v 17. minutě Jičín po faulu na Ulvra možnost jít do vedení z penalty. Exekuce se ujal Mokošín, ale smolně přestřelil, když míč lízl břevno. Do vedení šli tak hosté. Ve 33. minutě sice domácí gólman vyboxoval centrovaný míč z rohu, jenže ve vápně pálil Knespl a dokázal prostřelit vše – 0:1.

Do konce poločasu Dvůr ještě odskočil do dvoubrankového náskoku, když se ujala střela Picha na zadní tyč – 0:2. „V prvním poločase máme sedm standardních situací včetně penalty a žádná branka! Soupeř tři a dvě branky, to se těžko pak bojuje o zázrak,“ řekl zklamaný jičínský asistent Jan Drusan.

Pár minut po změně stran domácí snížili zásluhou Holera – 1:2. Jenže jičínské naděje v 55. minutě utnul z předbrankového prostoru Formánek. Ve zbytku duelu se za Dvůr ještě prosadili Vitebský a podruhé Knespl a upravili na konečných 1:5. „Na začátku druhé půle přišel malý nádech, ale byl rychle uhašen,“ uvedl Drusan.

„Zasloužené vítězství v naprosto sportovní a korektní atmosféře, ke které přispěli všichni zúčastnění. My jsme převážně dodržovali, co jsme si předsevzali a odměnou nám je vcelku vysoká výhra,“ popsal spokojený kouč Dvora Zbyněk Dujsík.

Jeho svěřenci potvrdili, že jsou ve skvělé formě. V posledních pěti duelech vždy bodovali a z toho hned čtyřikrát vyhráli. To Jičín má za stejný počet zápasů pouze výhru a remízu.

Kdo si vytáhne černého Petra?

Vlastně od startu jara je určeno, že o záchranu budou bojovat tři celky z Jičínska. V sestupových vodách jsou dlouhodobě namočeni fotbalisté Jičína, Hořic a Lázní Bělohradu. A situace v tabulce se pěkně zamotala.

Jičín 21 bodů, Hořice 22, Lázně Bělohrad 24. Poslední jmenovaný má jeden zápas předehraný. Navíc v neděli hrají Hořice s Jičínem, o týden později se zase v Jičíně představí Bělohrad. Jako tohle dopadne?

Jičín - Dvůr Králové nad Labem 1:5

Fakta - branky: 49. Holer - 33. a 90. Knespl, 43. Picha, 55. Formánek, 73. Vitebský. Rozhodčí: Fryš - Vlachynský, Hofman. ŽK: 1:2. Diváci: 70. Poločas: 0:2.