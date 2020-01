„Bylo to velmi důstojné završení nejúspěšnějšího roku v historii fotbalu v našem kraji,“ uvedl Václav Andrejs, předseda krajského svazu. Na mysli měl především páté místo na mistrovství Evropy amatérských týmů, na němž Českou republiku reprezentoval výběr Královéhradeckého kraje.

Slavnostního vyhlášení se zúčastnila řada významných hostů - v první řadě senátoři a krajští zastupitelé Miroslav Antl a Martin Červíček, hejtman Jiří Štěpán a primátor Alexandr Hrabálek, který v průběhu večera na chvíli zmrazil nadšení přítomných, když ohledně výstavby nové fotbalové arény v Hradci Králové prohlásil: „Na stadion jsme čekali pětadvacet let a vypadá to, že asi budeme čekat dál,“ řekl.

Fotbalovou asociaci ČR zastupoval generální sekretář Jan Pauly. Během večera, který moderovali Pavel Schröfel a Aleš Javůrek, bylo v 15 kategoriích vyhlášeno více než padesát oceněných. Galavečer ozdobila krásná vystoupení operní pěvkyně Emmy Hubáčkové, její dcery, zpěvačky Emy Hubáčkové, dále Daniely Štěpánkové a harfistky Antónie Petrákové.

Dojemné ocenění

Potlesk vestoje si vysloužili držitelé nejprestižnější ceny. „Byl jsem až překvapen, s jakými emocemi byl večer přijat všemi účastníky. Myslím, že k tomu dopomohlo i složení oceněných lidí. Bylo to nádherné, zvlášť Cena Jana Modřického byla famózní až dojemná. Jak pro lidi na pódiu, tak v hledišti ocenění něco znamenalo,“ uvedl Václav Andrejs.

Cenu Jana Modřického za celoživotní zásluhy o rozvoj fotbalu v kraji obdrželi Ladislav Steklý (SK Převýšov), Oldřich Gottvald (TJ Jiskra Hořice), Petr Reichl (FC Spartak Rychnov nad Kněžnou), Vladislav Brádle (MFK Trutnov) a Otakar Rejfek starší (TJ Sokol Hořiněves), in memoriam cenu získali Čeněk Celler a Jiří Pavlíček. „Letos náš bohužel opustili lidé, kteří pro fotbal v kraji udělali opravdu hodně,“ zdůraznil Andrejs.

Za rok v Náchodě



Hostitelem jedenáctého ročníku galavečera krajského fotbalu bude příští rok, v pátek 15. ledna 2021, náchodský hotel Beránek.

Atmosféra v sále zaujala i Miroslava Antla, senátora a krajského zastupitele, který fotbalu fandí. „Podobné akce jsou potřeba a mají své místo. Zasloužilé lidi je třeba ocenit a poděkovat jim. Motivovat nejen děti, ale i ty starší fotbalové činovníky, protože bez nich to nejde. A samozřejmě nelze zapomínat ani na ty, co už nežijí,“ řekl Miroslav Antl a pokračoval: „Je nádherné sledovat, jak lidé, kteří celý život bez nároku na odměnu zasvětili fotbalu a potom v šedesáti letech stojí na pódiu a z očí do očí vidí, jak jim lidé v sále děkují a dávají najevo, že je májí rádi. A zároveň ten dlouhotrvající bezprostřední potlesk je něco, co těmto lidem nikdo nedá.“

V podobném duchu se neslo i vyhlášení Zvláštní ceny Královéhradeckého KFS, již obdrželi dlouholetí kluboví mecenáši - chlumecký Jiří Ryba a dvorský Georgios Karadzos. Trojici doplnil bývalý hradecký primátor Zdeněk Fink.

Podpora kraje

Příznivě se ke smyslu galavečera staví také hejtman Jiří Štěpán. „Poděkování všem lidem, kteří se kolem amatérského fotbalu pohybují, je nezbytné. Kromě trenérů a hráčů je třeba ocenit hlavně ty osobnosti, na které není úplně vidět a přitom v klubech pečují o zázemí. Možná jediné, na co se zapomíná, jsou partnerky těchto osobností, které by měly být též oceněny, protože bez nich by ti chlapi tohle nemohli vykonávat,“ řekl Jiří Štěpán.

Za jeho vlády kraj fotbal podporuje. „Ve většině obcí jsou fotbalové kluby a díky tomu obce žijí a zásluhu na tom mají právě všichni ti, co se o fotbal starají bez ohledu na to, jestli z toho něco mají. Výběr lidí na letošním galavečeru byl velmi reprezentativní. Tito lidé zároveň symbolizují další osobnosti, které fotbal dělají desítky let a jsou jeho kořením,“ zmínil Štěpán. I proto se kraj snaží klubům pomoci. „Kromě toho, že kraj dává finanční prostředky pro trenéry mládeže, tak v rámci dotačních programů pomáhá klubům s vylepšením zázemí, technickým a materiálním zabezpečením, vzpomenu například dostavbu kabin v Dolní Kalné. Dále poskytujeme i symbolickou podporu kupříkladu na oslavu klubové historie, jako naposledy při sto letech fotbalu v Opočně a nyní se něco podobného chystá v Rokytnici v Orlických horách,“ poukázal hejtman.

Nejlepší jedenáctka a další ceny

Deník, mediální partner galavečera, v rámci programu vyhlásil o ocenil Nejlepší jedenáctku za sezonu 2018/19 v čele s nejlepším hráčem roku, jímž se stal Jan Pražák (FK Vysoká nad Labem). Všichni hráči dostali kromě pamětní plakety pivo Pernštejn od Pardubického pivovaru.

Fotbalovými obcemi roky se staly Malé Svatoňovice a Prasek, Fotbalovými starosty roku Jan Rejzl (Vamberk), Jiří Pechar (Nechanice) a Jaroslava Vanclová (Dolní Kalná).

Nejlepšími rozhodčími byli vyhlášeni Miroslav Filip a Martin Dujsík, mezi sudími do 25 let byli oceněni Adam Jiříček a Jakub Nymsa. Za nejhezčí gól roku fotbaloví příznivci na webu khfotbal.cz a denik.cz vybrali trefu Jakuba Matějky (Spartak Police nad Metují).

Trenéry roku se stali Petr Průcha (RMSK Cidlina Nový Bydžov) a Jiří Suchánek (Slavoj Skřivany). Pětice Marek Macák (TJ Jiskra Hořice), Věra Menzelová (MFK Trutnov), Jiří Vrabec (FC Nový Hradec Králové), Josef Cejpek (TJ Sokol Černíkovice) a Jakub Daniel (TJ Sokol Vítězná) obdržela Cenu Josefa Součka, trenér mládeže. Cenu Fair Play převzali Pavel Kraus (FC Vrchlabí), Josef Šreibr (SK Týniště nad Orlicí), Jaroslav Kulang (TJ Dolany) a kluby Sokol Smidary-Červeněves a SK Převýšov. A ocenění byli i nejlepší střelci či nejlepší přípravky.

Přehled oceněných



CENA JANA MODŘICKÉHO

Ladislav Steklý (SK Převýšov)

Oldřich Gottvald (TJ Jiskra Hořice)

Petr Reichl (FC Spartak Rychnov nad Kněžnou)

Vladislav Brádle (MFK Trutnov)

Otakar Rejfek starší (TJ Sokol Hořiněves)

Čeněk Celler in memoriam

Jiří Pavlíček in memoriam



ZVLÁŠTNÍ CENA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KFS

Jiří Ryba (FK Chlumec nad Cidlinou)

Georgios Karadzos (TJ Dvůr Králové nad Labem)

Zdeněk Fink



JUNIOR CENA – KATEGORIE PŘÍPRAVEK

TJ Sokol Malšova Lhota

SK Týniště nad Orlicí

TJ Jiskra Hořice



FOTBALOVÁ OBEC ROKU

Malé Svatoňovice

Prasek



FOTBALOVÝ STAROSTA ROKU

Jan Rejzl (Vamberk)

Jiří Pechar (Nechanice)

Jaroslava Vanclová (Dolní Kalná)



TRENÉŘI KATEGORIE MUŽŮ

Petr Průcha (RMSK Cidlina Nový Bydžov)

Jiří Suchánek (TJ Slavoj Skřivany)



TRENÉŘI KATEGORIE MLÁDEŽE

Marek Macák (TJ Jiskra Hořice)

Věra Menzelová (MFK Trutnov)

Jiří Vrabec (FC Nový Hradec Králové)

Josef Cejpek (TJ Sokol Černíkovice)

Jakub Daniel (TJ Sokol Vítězná)



ROZHODČÍ KFS

Miroslav Filip

Martin Dujsík



ROZHODČÍ KFS DO 25 LET

Adam Jiříček

Jakub Nymsa



CENA FAIR PLAY

Pavel Kraus (FC Vrchlabí)

Josef Šreibr (SK Týniště nad Orlicí)

Sokol Smidary-Červeněves

SK Převýšov

Jaroslav Kulang (TJ Dolany)



CENA FOTBALU V KRAJI

Lázeňský pohár

Roman Mikolášek (SK Jičín)



BOMBER ROKU - sezona 2018/2019:

Krajský přebor: Jiří Počtýnský (FC Spartak Rychnov nad Kněžnou) 26 branek

I. A třída: Luboš Pavlíček (FK Náchod B) 25 branek

I. B třída – skupina A: Pavel Pokorný (TJ Sokol Nepolisy) 24 branky

I. B třída – skupina B: Aleš Hašek (SK Solnice) 38 branek

KP st. dorostu: Dominik Flígr (MFK Nové Město nad Metují) 34 branky

KS st. dorostu: Vojtěch Kříž (FK Chlumec nad Cidlinou) 35 branek

KP ml. dorostu: Lukáš Holer (SK Jičín) 54 branky



NEJLEPŠÍ XI DENÍKU - sezona 2018/2019:

Michal Puš (SK Jičín)

Jan Pražák (FK Vysoká nad Labem)

Michal Ryšavý (TJ Sokol Třebeš)

Roman Zajíček (FC Spartak Rychnov nad Kněžnou)

Jan Labík (FK Chlumec nad Cidlinou)

Karel Krejčík (SK Libčany)

Jiří Pečenka (TJ Jiskra Hořice)

Jiří Počtýnský (FC Spartak Rychnov nad Kněžnou)

Zdeněk Ševčík (RMSK Cidlina Nový Bydžov)

Michael Hofman (SK Libčany)

Kamil Kaplan (FK Kostelec nad Orlicí)



NEJLEPŠÍ HRÁČ:

Jan Pražák (FK Vysoká nad Labem)



GÓL ROKU 2019:

Jakub Matějka (TJ Spartak Police n. M.)