Do dalších let mu zejména pevné zdraví, štěstí, osobní spokojenost a radost na zeleném trávníku i mimo něj přejí SK Libčany, Okresní fotbalový svaz Hradec Králové, Královéhradecký krajský fotbalový svaz i naše sportovní redakce.

Jan Schejbal z SK Libčany oslavil významné životní jubileum - 50 let. | Foto: archiv

V uplynulých dnech oslavil významné životní jubileum, 50 let, Jan Schejbal z Libčan (narozen 2. října 1971).

