Sedmé dějství krajské soutěže AM Gnol I. A třídy nabídlo zajímavé duely, při nichž nescházely dramatické zápletky. Opět na sebe upozornili nejlepší střelci soutěže. Luboš Pavlíček devátým a desátým gólem v sezoně vystřílel vítězství lídru tabulky ze Solnice, Tomáš Kos zase rozhodl o hubeném vítězství Týniště nad Orlicí na horké půdě Lázní Bělohrad.

Solnice – Trutnov B 3:1 (3:1), branky: 23. a 39. L. Pavlíček, 26. Vodička – 11. Meliš. Rozhodčí: Jiříček. ŽK: 1:2. Diváci: 100. Utkání na hřišti lídra tabulky nabídlo velice kvalitní partii, ve které se zrodil sice očekávaný, leč pro favorita těžce vybojovaný výsledek. „Dnes se u nás představil velice kvalitní tým. Už v 11. minutě se hosté po naší špatné malé domů ujali vedení. Zabrali jsme a do poločasové přestávky kanonýr Pavlíček s Vodičkou otočili skóre v náš prospěch. Ve druhé půli jsme nevyužili řadu šancí, a tak výsledek zůstal nezměněný. Hosté nás trápili až do konce utkání, ale my jsme si už pohlídali veškeré náznaky jejich šancí. Trutnov chtěl hrát fotbal, proto se divákům zápas musel líbit,“ chválil úroveň zápasu trenér vítězného mužstva Pavel Potužník.

Roudnice – Nový Hradec Králové 2:0 (0:0), branky: 83. Čihák, 85. T. Kučera. Rozhodčí: Koutník. ŽK: 0:1. Diváci: 120. Také druhý tým tabulky to v domácím prostředí neměl jednoduché. Ač nehrál špatně, nováček dlouho držel bezbrankový stav a po přestávce navíc sám vystrkával ofenzivní růžky. Přesto se nakonec štěstí usmálo na favorita a trefami takřka last minutě Roudničtí soka udolali výsledkem 2:0. „Domácí mají běhavý a fyzicky vyspělý tým. Rychlým přechodem do útoku nám ze začátku utkání dělali problémy. Paradoxně když jsme si ve druhém poločase na jejich styl zvykli, tak jsme naše šance nedotáhli do úspěšného konce a z nejmenší příležitosti zápasu inkasovali. Mám dobrý pocit, jak kluci na hřišti pracovali. Bohužel na body to nestačilo,“ popsal dění na hřišti trenér Nového Hradce Ondřej Kolář.

Nové Město nad Metují – Lokomotiva Hradec Králové 5:1 (4:1), branky: 1., 19. a 26. D. Hůlek, 28. Holčík, 51. E. Berger – 18. Jurnečka. Rozhodčí: Lopuszynski. ŽK: 0:3. Diváci: 20. Už je to obehraná písnička. Jakmile Lokomotivě schází duo futsalových reprezentantů D. a P. Drozdových, je z toho pro mužstvo problém. Když se navíc přidá vysoká kvalita soupeře a skvělá střelecká forma jeho ofenzivních opor, pak je to pro Lokádu velký problém. Nováč ve šlágru kola potvrdil lauf a atraktivní partii, bohužel před chabou návštěvou, suverénně ovládl. „Hosté nastoupili k utkání v oslabené sestavě, ale i naše sestava byla přímo ‘mládežnická’ bez několika hráčů základu. Kluci ale zápas zvládli výborně a za předvedený výkon si zaslouží pochvalu. Důležité je, že se nám zatím daří střelecky,“ zmínil po utkání sekretář novoměstského MFK Jaroslav Macháček.

Třebechovice – Česká Skalice 1:4 (1:2), branky: 24. D. Petřík – 39., 44. a 59. Hanel, 77. P. Sedláček. Rozhodčí: P. Podhajský. ŽK: 4:2. ČK: 1:1 (29. Lochman – 72. Chalupa). Diváci: 100. Do Třebechovic v sobotu dorazila štika soutěže z České Skalice a domácí proti ní zahájili zápas velice dobře. Po vedoucí brance přišlo ale vyloučení Lochmana a s ním i velký problém. Hosté přesilovku využili otočením skóre ještě do přestávky a ve druhé půli už na hřišti dominovali. „Narazili jsme na kvalitního soupeře, který nám celý zápas pěkně zatápěl. No a když jsme ve 29. minutě šli do deseti, tak o osudu utkání bylo rozhodnuto,“ zhodnotil duel stroze vedoucí domácího mužstva Karel Bíl.

Lázně Bělohrad – Týniště nad Orlicí 0:1 (0:0), branka: 83. Kos. Rozhodčí: Pešava. ŽK: 2:5. Diváci: 125. Velmi nepovedený start do soutěže z pohledu domácího mužstva a slušně poskládaný kádr hostů vytvořil zápasu vcelku jednoznačné papírové předpoklady, leč na trávníku o nijak jasnou záležitost v podání Týniště nešlo. Svěřenci trenéra Marka bojovali, hlavně ve druhé půli byli sami blízko vedoucí trefě, leč nakonec rozhodl hostující kanonýr Tomáš Kos, jenž svým osmým gólem v sezoně vystřelil týmu tři body. „Týniště má velmi kvalitní tým. To se projevilo hlavně ke konci prvního poločasu, kdy nás soupeř zatlačil na naší polovinu a my jsme se pouze bránili. Po přestávce jsme se dostali do zápasu a síly na hřišti jsme minimálně vyrovnali. Vytvořili jsme si nějaké příležitosti, bohužel opět je zastavil brankář nebo břevno,“ smutnil po utkání kouč poražených Tomáš Marek.

Náchod B – Broumov 0:2 (0:2), branky: 16. D. Svoboda, 33. M. Ponikelský. Rozhodčí: Šnajdr. ŽK: 2:1. Diváci: 67. Fotbalisté Broumova se v posledních kolech dostali do velice slušné formy a potvrdit ji dokázali také na hřišti náchodské rezervy. Dobré výsledky zvýšily hráčům sebevědomí a nyní zvládli vyhrát i zápas, ve kterém rozhodně nebyli lepším týmem. „Nezbývá nám než soupeři pogratulovat. Sice jsme měli po celý zápas územní převahu, o druhém poločase je možné říci, že se hrálo na jednu bránu, ale dva proměněné brejky hostů v první půli rozhodly o jejich vítězství,“ popsal dění na hřišti člen výboru FK Náchod Michal Malý.

Kunčice – Velké Poříčí 8:2 (2:1), branky: 21. L. Ponikelský, 23. a 62. D. Novák, 46., 58. a 73. z pen. T. Zákravský, 48. P. Fišer, 86. P. Šťastný – 27. Geguš, 68. V. Bílek. Rozhodčí: P. Žák. ŽK: 1:2. Diváci: 87. Do Kunčic dorazil jeden ze dvou otloukánků soutěže a od úvodních minut bylo jasné, že za třemi body cílí jednoznačně domácí fotbalisté. Po brzkém vedení 2:0 je na chvíli z tempa vyvedl gól Geguše, po pauze si ale favorit otevřel střelnici. Třemi góly se blýskl Tomáš Zákravský. „Domácí tým posílený o mladíky z FC Hradec Králové nám předvedl rychlost ve hře jeden na jednoho. K tomu i kvalitní zakončení, byť s trochou štěstí, které se nám naopak vyhýbá. K utkání jsme zajížděli v hodně kombinované sestavě a to se zákonitě projevilo na výsledku,“ našel důvody jasné porážky hostující kouč Zdeněk Samko.

Sobotka – Nepolisy 3:2 (1:1), branky: 14. J. Kocourek, 73. a 77. Rejman – 16. a 49. P. Pokorný. Rozhodčí: Šedivý. ŽK: 2:2. Diváci: 85. V Sobotce se potkaly dva celky z úplného dna tabulky a hosté jistě cítili šanci dočkat se poprvé v sezoně bodového zisku. Nebyli mu daleko, vždyť ještě necelých dvacet minut před koncem zásluhou dvou branek kanonýra Pavla Pokorného o gól vedli. Závěr ale lépe zvládli domácí a dvěma trefami Tomáše Rejmana utkání přece jen zvládli zvrátit. „V Sobotce jsme o gól vedli, jenže opět nejsme důrazní v šestnáctce, což nás stálo vyrovnání. O následujícím rozhodujícím gólu domácích by se dalo mluvit jako o sebevraždě, na něm jsme se podíleli tak z 95 procent,“ byl po zápase zklamaný vedoucí hostujícího mužstva Milan Havlík.