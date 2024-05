O uplynulém víkendu jste předvedli velký obrat v České Skalici, kde jste nakonec vyhráli 3:2, jak jste zápas viděl? Moc se nám nepovedl vstup do zápasu, kdy jsme hned ve třetí minutě inkasovali po rohovém kopu. Téměř okamžitě jsme se z toho oklepali, začali mít herní převahu, které jsme využili a srovnali skóre. Ve druhém poločase jsme udělali chybičku, kterou soupeř potrestal a my znovu prohrávali. V posledních deseti minutách jsme zápas i s trochou štěstí strhli na svoji stranu. Skalice houževnatě bránila a hrozila z brejků, ale bojovným týmovým výkonem jsme duel zvládli.

Můžete ji popsat?

Přišel jsem k ní jako slepý k houslím. Po rohovém kopu Kuby Konečného se ke střele dostal Jirka Rychtár, ten mě trefil někam do nohy a míč zázrakem skončil v síti, takže velká zásluha kluků. Já jsem jenom stál a čekal, co se stane.

Zastavili jste sérii proher, když jste předtím padli s Náchodem a překvapivě i v Lázních Bělohradě, jak důležité to je pro psychiku?

Jsme rádi, že jsme to konečně zlomili a podařilo se nám vyhrát zápas, který jsme přetlačili silou vůle i s trochou štěstí. Určitě to psychice pomohlo, protože jsme dvakrát prohrávali. Doufám, že na to navážeme a dostaneme se do větší pohody.

V tabulce vám patří čtvrté místo za silným triem Police, Solnice, Náchod. Je cílem Třebše ho udržet?

Ano, určitě je to cíl, za kterým si jdeme. Trochu jsme si to posledními výkony zkomplikovali, ale máme vše ve svých rukách.

VIDEO: Chlumecký Dvořák si z hráčů Dobrušky udělal kužely! Povedlo se, směje se

Vystřídal jste několik hradeckých klubů, proč jste zakotvil právě v Sokolu?

Jedním z hlavních důvodů bylo, že do Třebše šlo více kluků z FC Hradec Králové, kteří se také rozhodli skončit. Navíc mám stadion 100 metrů od domu, takže jsem tam znal pár lidí. Přišel jsem na jeden trénink a volba byla jasná.

Jak vzpomínáte na mládežnická léta v hradeckém FC?

Fotbalově mi to dalo nejvíc. Skoro všechno jsem se naučil právě tam.

Je vám teprve 20 let, jaké jsou vaše fotbalové ambice?

Fotbalových ambic už moc není. Jediná ambice je si jednou zahrát v Třebši divizi.

V příštím duelu hostíte béčko Chlumce, co od něj očekáváte?

Rozhodně jim máme co vracet po podzimní porážce 0:5. Bude to těžký a vyrovnaný zápas. V tabulce jsme pár bodů za sebou, takže i velice důležité utkání. Věřím, že body zůstanou doma.