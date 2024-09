Drozd ukázal svoji chladnokrevnost. Nejprve po přihrávce do vápna uklidil míč pod břevno odkryté branky. Po změně stran využil brejku do otevřené obrany a levačkou poslal míč za háčky. Tím do města kamenné krásy poslal první letošní výhru.

V rozhovoru se ohlíží za důležitou výhrou, řeč došla i na futsal a Chrudim a nechybí ani pozvánka na další kolo, kde Hořice v okresním derby hostí Železnici.

Jak se hořický tým oproti loňsku ve vašich očích změnil?

Co se týče hráčského kádru, pár změn nastalo. Někdo sice odešel, ale jiní hráči k nám dorazili a doplnili náš kolektiv. Chvilku možná ještě potrvá, než si to všechno sedne, ale pevně věřím, že jsme na dobré cestě.

První výhru jste zapsali ve čtvrtém kole, hodně důležitá pro psychiku?

Určitě. Na výhru jsme sahali už ve druhém kole v České Skalici, ale tam jsme inkasovali v 90. minutě ze standardky, byl z toho jen bod. Na psychiku to tedy nebylo vůbec dobré. Jsem rád, že jsme konečně vyhráli a samozřejmě to dodá sebedůvěru do dalších zápasů.

Zvítězili jste na hřišti Třebše, kde to Hořicím dlouhodobě nešlo, co bylo tentokrát jinak?

Nevím, co bylo přesně jinak. S Hořicemi jsem zde hrál teprve podruhé. Základem byla dobrá defenziva a to, že jsme domácí nepustili do vedení. Je třeba také zmínit, že hru ovlivnila červená karta z první půle. Každopádně z Třebše se moc bodů nevozí. Je to tam celkem specifické. Vždy hodně bojovné utkání, menší hřiště a samozřejmě kvalita domácích, takže cenná výhra.

Vy jste dal obě branky. Zaujala mě hlavně druhá, levačkou jste to uklidil, bylo to i trochu futsalové zakončení?

Neřekl bych. Přeci jen tady jsem měl celkem dost času se rozhlédnout a rozmyslet, kam vystřelit. Ve futsalu na to není čas a často se střílí pohotově. V této situaci jsme dobře vyřešili rychlý brejk a na mě bylo celou akci zakončit, což se povedlo.

Už s vámi za Hořice nehraje brácha Pavel, ale na zápase jsem ho znovu viděl, co vám k výkonu řekl?

Bavili jsme se o tom druhý den při cestě na trénink. Byl rád, že jsme vyhráli, protože naše zápasy sleduje a fandí nám. Také říkal, že zaslouženě. Vyzdvihl bojovnost našeho týmu a ocenil také naše fanoušky.

On se vrátil do Lokády, se kterou doslova ničí soupeře v I. B třídě. Včera v poháru přejeli 6:0 Týniště. Soka z krajského přeboru. Co na to říkáte? A nelákají vás zpět?

Pavel se vrátil hlavně kvůli rodině, ale já tu svou mám v Hořicích, takže nebylo moc co řešit. Své zápasy sledujeme navzájem a když jsem viděl Lokádu na vlastní oči, musím konstatovat, že jsou největší favorit na postup. Mají mladý, běhavý a velmi fotbalový tým. Zatím jim to šlape skvěle, ale sezona je teprve na startu, i je čeká dlouhá cesta a těžká práce, jestli chtějí pomýšlet na postup.

Odstartovala i nejvyšší futsalová liga. V prvním kole jste s bráchou řídili výhru 5:4 proti brněnským Vlkům, co vám úvodní duel ukázal?

Ukázala nám celkem dost nedostatků. Obdrželi jsme čtyři branky, což je prostě příliš. Zápas, který jsme měli pod kontrolou, jsme si vlastními chybami dokázali velmi zkomplikovat a málem přišli o body. Musíme se nyní připravit na šlágr kola s Plzní a zabojovat o co nejlepší výsledek tam.

Jaké jsou letošní ambice Chrudimi?

Ambice jsou každý rok stejné. Chceme vyhrát základní část a pohár. V následujícím roce pak zvládnout play off a vyhrát ligu. Sice jsme dostáli značné obměny kádru, ale cíle zůstávají stejné.

Zpátky k fotbalu. O víkendu vás čeká Železnice. Už v týdnu si to fanoušci obou týmu rozdali v hlasování o nejlepšího hráče čtvrtého kola, kde jste ve vyrovnaném souboji nakonec pokořil jejich obránce Adama Starého. Dá se vyrovnaný a tvrdý duel očekávat i na hřišti?

Bezpochyby. Očekávám velmi zajímavý mač. Doufám, že si přeneseme bojovného ducha z minulého utkání a do zápasu vlétneme odhodlaní získat všechny tři body. Máme skvělý fanklub a když s námi slavil výhru venku, je na čase jim to dopřát i na domácí půdě, kam jich určitě dorazí ještě více a poženou nás za dobrým výsledkem jako vždy.