Druhá nejvyšší krajská soutěž fotbalistů měla o prodlouženém víkendu na programu dohrávky čtrnáctého kola. Ze třech naplánovaných zápasů se ovšem odehrály bohužel jenom dva.

Kanonýr Vítězslav Hrubý (v bílém) se dvěma přesnými zásahy výrazně podílel na vítězství Kostelce nad Orlicí nad Broumovem v poměru 3:1. | Foto: Zdeněk Fabiánek

Velké střelecké představení bylo k vidění na trutnovské umělé trávě, kde v duelu domácího béčka s Miletínem padlo celkem dvanáct (!) branek. Horalé svého soupeře přestříleli v poměru 8:4 a potvrdili příslušnost k horním patrům tabulky. To Miletín přezimuje s pouhými deseti body až na čtrnácté příčce a na jaře ho čekají boje o udržení soutěže.

Také ve druhém střetnutí se z vítězství radoval favorizovaný celek. Kostelec nad Orlicí v azylu na umělce v Dobrušce přehrál Broumov 3:1. V tabulkovém pořadí ztrácí pouhý bod na druhou postupovou pozicí, kterou drží Železnice. Broumovští jsou na tom pouze o chlup lépe než zmiňovaný Miletín a i je nemine jarní zápolení o záchranu.

Ještě se mělo uskutečnit utkání Vysoká nad Labem versus Třebechovice pod Orebem, ovšem to bylo i podruhé odloženo kvůli nepřízni počasí. Do třetice už by se snad mělo odehrát, neboť je v plánu v pátek 24. listopadu od 18.30 hodin na umělé trávě vedle Malšovické arény v Hradci Králové.

I. A třída – 14. kolo

Trutnov B – Miletín 8:4 (3:1). Branky: Horčička 2, Holubec 2, Landa 2, Sapár, Herout – Hátle, Bartoníček z pen., Vtípil, Kulina.

Kostelec nad Orlicí – Broumov 3:1 (2:0). Branky: V. Hrubý 2, R. Dostálek – Slobodyskyi.

Vysoká nad Labem - Třebechovice pod Orebem odloženo na 24. listopadu (18.30 hř. UMT Malšovické aréna).