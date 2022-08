Petr Liška, trenér: „Cílem mužstva v novém soutěžním ročníku bude i s ohledem na umístění v předchozí sezoně poprat se o postup do krajského přeboru. V krátké letní přestávce jsme sestavu posílili především na defenzivních postech, v přípravě od 11. července pilně trénovali a stihli odehrát také nějaké přípravné zápasy. Teď jen věřit, že se výsledky v mistrovských duelech dostaví.“

SK ROUDNICE (4. místo)

David Klapka, trenér: „Fotbal je o vítězstvích a emocích, proto chceme samozřejmě každý zápas vyhrát. Na prvním místě preferuji způsob a styl hry, kterým chci k úspěchu dojít. Naším smyslem není vytvářet kvalitní tým za velké peníze, ale zejména kvalitní individuality schopné se prosadit a stabilně hrát vždy co nejvyšší reálnou soutěž. Základní cíle pro náš klub SK Roudnice z.s. na tuto sezonu jsou tedy jasné.“

SK BYSTŘIAN KUNČICE (5. místo)

Zdeněk Šulc, sportovní ředitel: „Také v nadcházejícím novém ročníku bychom se rádi pohybovali v klidném středu tabulky. I. A třída Kunčicím sluší, postupové ambice nemáme. Hlavní je, aby fotbal bavil jak kluky na hřišti, tak naše příznivce.“

TJ SLOVAN BROUMOV (6. místo)

Ondřej Zinke, trenér: „Chtěli bychom bavit domácí diváky předvedenou hrou. Rádi bychom se pohybovali v horních patrech tabulky, víme však z loňského ročníku, že občas máme problém s úzkým kádrem. Snad bude tato sezona o něco lepší než ta předchozí.“

MFK NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ (7. místo)

Jaroslav Macháček, sekretář klubu: „Chtěli bychom navázat na dobré umístění z minulého ročníku. Máme velmi mladé mužstvo a skončili jsme s ním ve středu tabulky. Být okolo šesté pozice i letos, panovala by v klubu rozhodně spokojenost.“

SK SOBOTKA (8. místo)

Zdeněk Přikryl, trenér: „Rádi bychom se pohybovali v první polovině tabulky. Vzhledem k tomu, že nám odešli dva stěžejní hráči Puš s Rejmanem, budeme po nich potřebovat zacelit díry. Šlo totiž o kvalitního brankáře a s dvaadvaceti góly nejlepšího střelce mužstva.“

FC NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ (9. místo)

Václav Vašata, předseda klubu: „Chceme se pokusit hrát v horní polovině tabulky, zapracovat příchozí dorostence a snažit se hrát fotbal zajímavý pro diváky i samotné hráče. Určitě je třeba zlepšit tréninkovou docházku a zodpovědný přístup ke kolotoči jménem fotbal. Jinak nemá cenu hrát případně o nějaké postupové příčky. A letos na to možná prostor je…“

FK NÁCHOD B (10. místo)

Jaroslav Vejprava, trenér: „Jediným reálným cílem pro nadcházející sezonu pro nás bude udržet rezervní tým pohromadě. Hráče nám rozebírají okolní kluby, které dnes i v nižších krajských soutěžích neváhají fotbalistům nabízet nemalé peníze. Proto potřebujeme zkonsolidovat mužstvo a vlastně i celý náš klub tak, abychom mladé kluky znovu vychovávali pro naše divizní A mužstvo a ne pro okolní oddíly.“

TJ LÁZNĚ BĚLOHRAD (11. místo)

Tomáš Marek, trenér: „Chceme hrát dobrý fotbal a získat co možná nejvíce bodů, abychom se pohybovali v horní části tabulky. V minulé sezoně jsme vlastními chybami a někdy i přístupem ztratili body v utkáních, kde jsme měli být úspěšní. Byl bych moc rád, kdybychom se letos těchto výkyvů a zkratů vyvarovali. I nadále chceme pokračovat v tom, o co se snažíme již dlouho. Hrát v co možná největší míře s hráči místními nebo z blízkého okolí. Další prioritou je pracovat s mladými odchovanci, a to v obou mužstvech A i B.“

MFK TRUTNOV B (12. místo)

Michal Vlček, vedoucí mužstva: „V letošní sezoně bychom rádi zlepšili koncovku, která nás v té loňské výrazně trápila. Díky tomu si chceme najít své místo v horní polovině tabulky.“

TJ LOKOMOTIVA HRADEC KRÁLOVÉ (13. místo)

Michal Sobotka, sekretář klubu: „Po dobré tréninkové morálce a dobrých výsledcích v přípravě chceme hrát klidný střed tabulky a bavit diváky pěknou hrou. Máme v týmu pár změn, proto se pokusíme nové hráče zařadit do sestavy.“

SK TŘEBECHOVICE POD OREBEM (14. místo)

Miroslav Pavelka, organizační pracovník klubu: „V letošní sezoně bychom se především rádi vyhnuli bojům o záchranu. Pokud možno, aby nám vyšla první polovina sezony a my přezimovali v klidném středu tabulky. Kádr zůstal takřka beze změn a je jen na hráčích, jaké výsledky budeme mít.“

TJ SOKOL STĚŽERY (postup z I. B třídy)

Radim Pavlík, trenér: „Především se chceme v nové soutěži brzy zorientovat, vyzkoušet si kvalitnější a rychlejší fotbal. Zároveň bychom rádi pokračovali v trendu posledních sezon a zapojovali hráče do lepšího fotbalu. Co se ambicí týče, kdyby se nám podařilo pohybovat se v klidném středu tabulky, byli bychom maximálně spokojeni.“

TJ SOKOL TŘEBEŠ B (postup z I. B třídy)

Lukáš Michal a Michal Hruška, trenéři: „Rádi bychom se pokusili o pohyb v klidném středu tabulky, bez sestupových starostí. V průběhu sezony bude chtít nechat do krajského fotbalu nakouknout také nadějné dorostence.“

TJ SOKOL ŽELEZNICE (postup z I. B třídy)

Vladimír Blažej, trenér: „Budeme mít v soutěži 30 mikrocílů, tedy snahy o co nejlepší výsledek v utkání, které nás čeká. Pokud se týká diváků, které máme v Železnici vynikající, tak pro ně je především odměnou, když se na hřišti něco děje a nejlépe když se ten děj odehrává ve vápně soupeře. Jedním z cílů je tedy aplikovat takový styl hry, abychom tam byli co nejčastěji. Také v pohárové soutěži chceme dojít co možná nejdále. A poslední cíl je personální, v kádru je polovina kluků narozených v roce 2000 a později, z nich chceme vychovat fotbalisty takového kalibru, aby Železnice nebyla ve vyšší krajské soutěži jen epizodou.“

SK MILETÍN (postup z I. B třídy)

Ondřej Machačka, předseda klubu: „Do prémiové sezony v I. A třídě jdeme s jasným cílem a tím je záchrana. Věřím, že pro tento cíl udělají všichni naši hráči maximum.“