3. KOLO

Pardubice B – Živanice 1:0

Fakta – branka: 39. Petráň z penalty. Rozhodčí: Řeháček. ŽK: 1:3. Diváci: 210. Poločas: 1:0. FK Pardubice B: Šmíd – Nemšovský, Kubart, Hušek, Zelenka – Lee (84. Formáček), Sychra (76. Gočaltovský), Vít, Pfeifer – Huf (90. Stýblo), Petráň. Živanice: Frydrych – Buriánek, Spěvák, Václavek, Polák – D. Pánek, Langr, Zavřel (86. Staněk), Kopecký (81. Gašpar) – Petrus (69. Knespl), T. Kakrda.

Ústí n. O. – Ml. Boleslav B 4:1

Fakta – branky: 33. a 70. Tichý, 53. Souček, 61. Mayer – 79. Angelozzi. Rozhodčí: Švagr. ŽK: 1:3. Diváci: 450. Poločas: 1:0. Ústí n. O.: J. Krátký – Ptáček (88. Bohunek), Chleboun, Mikor, Langer – Mayer (72. M. Krátký), Špatenka (72. Procházka), Falta (60. Lněnička), Souček, Tichý (88. Pinkava) – Voleský.

Hradec Králové B – Přepeře 1:1 penalty: 5:4

Fakta – branky: 21. z pen. Vobejda – 75. Pavlata. Rozhodčí: Kolátor. ŽK: 3:2. ČK: 1:1 (70. Vyšehrad – 58. Synek). Diváci: 205. Poločas: 1:0. FC Hradec Králové B: Mach – Finěk, Vyšehrad, Locker, Urma – Vobejda – Kejř, Chocholatý (92. Podsadlo), Bičiště (88. Vozáb), Sokol (81. Zbořil) – Šípek.

Chlumec n. C. – Teplice B 4:0

Fakta – branky: 8. T. Labík, 18. a 36. Čáp, 51. Havel. Rozhodčí: Severýn. ŽK: 3:1. Diváci: 390. Poločas: 3:0. Chlumec nad Cidlinou: Brát – Veselka, Havel, Jarkovský (83. Sedláček), Kadlec – Vaníček (71. Kopáč) – Hynek (62. J. Kučera), Čáp, Vejr (71. Novotný), T. Labík – Bastin (83. J. Labík).

Další výsledky – 3. kolo: Velvary – Jablonec B 0:2, Liberec B – Bohemians Praha B 2:1, Brozany – Dukla Praha B 0:0, pen. 4:5, Zápy – Zbuzany 4:0.

Kamil Řezníček, trenér Pardubic B: „Kvalitní, rychlé a férové utkání díky oběma týmům. My jsme byli mírně lepší v první půli a zaslouženě šli do vedení. Druhou půli nám již trochu docházel dech a Živanice se tlačily za vyrovnáním, občas jsme zahrozili z brejků. Zlom byla penalta Živanic v 70. min., kterou Šmíd chytil. Závěrečný nápor soupeře jsme ustáli a připsali si důležité body. Utkání se muselo líbit, šancí bylo na obou stranách spoustu. Kluky chválím za předvedenou hru a poctivý, obětavý výkon.“

Roman Oliva, trenér Živanic: „Znovu jsme dojeli na neproměňování šancí. Když nedáme ani penaltu, nemůžeme bodovat. Navíc jsme měli i smůlu v podobě trefené tyče i břevna. Klukům nemůžu upřít snahu a bojovnost. První půle byla vyrovnaná, ve druhé jsme už na trávníku dominovali. Dřeli jsme, ale bez gólu to zkrátka nejde.“

Vladimír Chudý, trenér Ústí: „Úvod poločasu se nám vydařil, vytvořili jsme si několik gólových šancí. Přesto jsme gól vstřelili, kdy se ve skrumáži prosadil Tichý. Po přestávce jsme pokračovali v naší dobré hře a projevilo se to i střelecky. Z mého pohledu jsme odehráli jedno z nejvydařenějších utkání v ČFL.“

Karel Krejčík, trenér Hradce B: „Soupeř byl po dvou kolech první, viděl jsem ho ve středu v Pardubicích, má dost fotbalové kvality, nicméně měli jsme ho přečteného. Snažili jsme se napadat, chtěli jsme být aktivní, což se dařilo. Po přestávce nám nahrálo vyloučení hostujícího hráče a začali jsme kontrolovat hru. Jenže pak se nechal vyloučit i náš Vyšehrad a krátce nato bylo vyrovnáno. Škoda, bylo to rozehrané na tři body, ale jsme rádi i za dva. Proti dobrému soupeři jsme podali asi nejlepší výkon na podzim.“

Jan Kraus, trenér Chlumce: „V první půli hrál soupeř velice dobře do útočné fáze, vypracoval si tři čtyři gólovky, které naštěstí nedal. My jsme vstřelili zaslouženě tři góly, ale hra nebyla taková, jakou bych si představoval. Po změně stran se už hosté do šancí nedostávali, my přidali čtvrtý gól a ještě další šance jsme nedali. Se třemi body jsem velice spokojen, s hrou už méně.“