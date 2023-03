Druhou nejkvalitnější soutěží organizovanou v Královéhradeckém kraji je po krajském přeboru I. A třída. Šestnáctka mužstev zde od srpna bojuje o co nejlepší umístění a před jarní částí sezony v řadě klubů došlo ke spoustě změn. Deník je dopodrobna nesledoval jako u zmiňovaného přeboru, zeptal se však předních představitelů jednotlivých účastníků na cíl před druhou polovinou ročníku.

Známy tak jsou plány oddílů. Jedni myslí na postup, další by se rádi pohybovali v klidném středu tabulky, někteří se soustředí pouze a jen na záchranu soutěže. Jak na tom je právě váš oblíbený tým? To se dočtete právě v přehledu, který pro fotbalové nadšence v regionu připravilo trio sportovních redaktorů na Královéhradecku.

Krajská soutěž AM Gnol I. A třída mužů

TJ SOKOL ŽELEZNICE (1. místo, 34 bodů)

Vladimír Blažej, trenér: „Na téma cíl musím pouze zopakovat naši klasickou filozofii, cílem bude vždy co nejlépe zvládnout nadcházející zápas. Žádné dlouhodobé prognózy nemají v amatérském fotbale velký smysl. Z těch patnácti jarních dílčích cílů něco vzejde a jsme v tomto smyslu připraveni na cokoliv, jedinou výjimkou je sestup, ten bychom asi těžko trávili.“

Loni na jaře slavil Sokol Železnice návrat do I. A třídy po dlouhých 18 letech!Zdroj: TJ Sokol Železnice

SK ČESKÁ SKALICE (2. místo, 33 bodů)

Petr Liška, trenér: „Po podzimní části sezony držíme druhou příčku a také na jaře si musíme klást ty nejvyšší cíle. I přes komplikace, které nás trápily v zimní přestávce, kdy nás postihl vysoký počet zranění, budeme na jaře myslet na postup. Pokusíme se tedy o uhájení postupové pozice.“

SK LÁZNĚ BĚLOHRAD (3. místo, 32 bodů)

Tomáš Marek, trenér: „Díky bodům, které jsme nahráli v podzimní části, jsme se snad vyhnuli bojům o záchranu. Jiné speciální cíle nemáme. Samozřejmě bychom byli moc rádi, kdyby se nám povedlo jaro stejně jako podzim, ale víme, že každý jednotlivý zápas bude velmi těžký.“

SK ROUDNICE (4. místo, 29 bodů)

Tomáš Rejl, sekretář klubu: „V zimní přestávce jsme kladli důraz na fyzickou připravenost týmu a myslím si, že v tomto ohledu na tom hráči nejsou špatně. Uvidíme, jak na tom bude mužstvo herně. Bohužel nám nadále scházejí dlouhodobě zraněné opory, díky čemuž je náš fotbal upracovanější. Přišli ale dva noví hráči Veselý se Sýkorou. Úspěchem by pro nás bylo umístění do pátého místa. Chceme hlavně podávat dobré výkony a hrát fotbal, na který se bude dát koukat.“

SK MILETÍN (5. místo, 27 bodů)

Ondřej Machačka, předseda klubu: „Stojí před námi cíl zopakovat herní a výsledkové výkony z podzimní části sezony. V každém případě bychom se rádi pohybovali v klidných vodách I. A třídy, umístění mezi první šestkou by bylo vynikající.“

Také SK Miletín je nováčkem soutěže a také tento tým se na podzim prezentoval skvělými výkony.Zdroj: Iva Reichlová

SK TŘEBECHOVICE POD OREBEM (6. místo, 25 bodů)

Václav Kotal, trenér: „Před začátkem sezony byla hlavním cílem záchrana I. A třídy a na tom se u nás nic nemění. Pořád je to realistický cíl. Tím vyšším je pohyb v horní polovině tabulky, hlavně mít však co nejdříve klid v otázce záchrany. Budu rád, když se v Třebechovicích budeme fotbalem bavit, zapracujeme do sestavy další mladé hráče a udržíme jistý herní progres.“

SK BYSTŘIAN KUNČICE (7. místo, 23 bodů)

Zdeněk Šulc, vedoucí mužstva: „Po podzimu nám patří sedmá pozice a v horní polovině tabulky bychom se rádi pohybovali také na jaře. Postupové ambice nemáme a sestupové starosti rozhodně nechceme. Kádr zůstal v podstatě stejný a jak na tom budeme, ukáží až samotné zápasy.“

Odložené zápasy na startu jarní části sezony

Lázně Bělohrad – Stěžery, Kunčice – Nové Město nad Metují, Broumov – Třebeš B, Miletín – Lokomotiva Hradec Králové.

FC NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ (8. místo, 22 bodů)

Václav Vašata, předseda klubu: „V jarní části sezony bychom rádi zapracovávali mladé hráče do sestavy a pohybovali se v klidných vodách bez sestupových starostí. Kádr zůstal přes zimu pohromadě, věříme, že budeme předvádět fotbal, jaký se bude našim fanouškům líbit.“

TJ SOKOL STĚŽERY (9. místo 22 bodů)

Josef Urban, trenér: „Cílem pro jarní část sezony je záchrana. Co se týče kádru, ten zůstal pohromadě, posílili jsme na postu gólmana. Samozřejmě bychom rádi navázali na výsledky z podzimu, ale s ohledem na los to nebude jednoduché. Soustředit se musíme hlavně na domácí zápasy.“

TJ SLOVAN BROUMOV (10. místo, 22 bodů)

Ladislav Hanzlík, vedoucí mužstva: „Moc rádi bychom se pohybovali ve středu tabulky. Když by to šlo, nebránili bychom se horní polovině tabulky, ale máme trochu problémy se šířkou kádru, proto bude fajn, když se nám vyhnou starosti se záchranou a prožijeme klidné jaro.“

Jedním ze čtyř zápasů, které otevřely fotbalové jaro, byl duel Náchod B - Třebechovice p. O. (2:3).Zdroj: Michal Malý

MFK TRUTNOV B (11. místo, 19 bodů)

Michal Vlček, vedoucí mužstva: „Podzimní výkony vesměs nebyly špatné, na ty bychom chtěli navázat. Budeme však muset zlepšit a zpřesnit zakončení a být schopni udržet tempo a koncentraci až do konce, abychom zápasy neztráceli v samém závěru. Věříme, že to bude stačit, abychom v jarní části stoupali tabulkou.“

Rezerva Trutnova do jara vstoupila kanonádou na hřišti Sobotky



SK Sobotka - MFK Trutnov B 2:11 (1:6).

Branky: 23. J. Novák, 74. V. Bárta - 13., 27. a 37. z pen. V. Valášek, 18. M. Kamitz, 20. Landa, 26. P. Doubic, 66. a 87. J. Tobiáš, 70. Kalhous, 75. a 76. Groer. Rozhodčí: L. Říha. ŽK: 1:1. Diváci: 20.

TJ SOKOL TŘEBEŠ B (12. místo, 17 bodů)

Lukáš Michal, trenér: „Rádi bychom se na jaře pohybovali v klidném středu tabulky. Každý se chce vyhnout bojům o záchranu, ale jsme si vědomi, že to v našem případě bude těžké. Zimní příprava totiž neproběhla podle představ, s docházkou rozhodně nepanuje spokojenost. V tabulce na tom také nejsme dobře, chtěli bychom ale zachytit úvod jara, ač ani los nevypadá nikterak příznivě.“

MFK NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ (13. místo, 16 bodů)

Ivo Janeček, trenér: „Na podzim se nám několik zápasů nepovedlo podle představ a v tabulce tak jsme tam, kde jsme. Když se navíc podíváme, jak se (ne)daří regionálním zástupcům v divizi, nebude to na jaře snadné. Tak jako tak je naším cílem záchrana. Přivedli jsme nějaké posily a rádi bychom od úvodních kol sbírali cenné body. Především potřebujeme vyhrávat v domácím prostředí.“

SK SOBOTKA (14. místo, 15 bodů)

Zdeněk Přikryl, trenér: „S ohledem na postavení v tabulce je pro nás samozřejmě cílem záchrana soutěže. Na druhou stranu realita je u nás taková, že příští rok uvidíme, zda i v případě udržení se v soutěži nepřihlásíme I. B třídu. Kádr se nám přes zimu spíš oslabil, proto chceme druhou polovinu sezonu především důstojně odehrát a uvidíme, na co to bude stačit.“

TJ LOKOMOTIVA HRADEC KRÁLOVÉ (15. místo, 13 bodů)

Milan Frýda, trenér: „Jednoznačným cílem je záchrana I. A třídy. V tabulce se nacházíme na místech, kam nepatříme. Už na podzim jsme prohospodařili spoustu bodů, když jsme dopláceli hlavně na bídnou koncovku. Doufám, že jsme na jaro dobře připraveni a věřím, že se nám hráči probrali a budou dávat góly.“

FK NÁCHOD B (16. místo, 11 bodů)

Jaroslav Panenka, trenér: „Po podzimu jsme tam, kde jsme, tak jako tak ale chceme I. A třídu pro Náchod zachránit. Potýkáme se s hráčskými problémy, ale v tom určitě nejsme jediní. Řada mladých hráčů v době covidu zjistila, že fotbal není vším a že mohou čas trávit i jinak. Naše béčko funguje především pro mladé fotbalisty, proto je u nás problém výraznější. Zachránit se ale chceme, půjdeme zápas od zápasu a uvidíme, na co to bude stačit.“