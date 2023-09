Snažili jsme se co nejrychleji dát branku a došlo k tomu, že jsem byl hráčem, který spíš do brány dorážel góly. Míče se odrážely od velmi dobrého brankáře, kterého domácí měli. A měl jsem štěstí no.

Všechny vaše čtyři trefy byly z dorážek?

Až na dvě, které jsem dával sám po nahrávce, kdy jsem vypálil před vápnem a skončilo to v bráně.

Asi jste úplně nečekal takovou produktivitu, že?

Určitě, tohle jsem opravdu nečekal (zasměje se). Já jsem takový hráč, co spíš nahrává na góly z levé zálohy. Takže to bylo pro mě něco opravdu nečekaného, tolik gólů jsem ještě nikdy nedal.

Ani v mládeži?

Myslím si, že ne. Já byl opravdu vždycky takový hráč, co spíš nahrával na góly a vyložené šance tolik nedával.

Jaké jste měl pocity? Přepadla vás euforie po zápase?

Ano, určitě. Hlavně po těch prvních dvou gólech to bylo něco. Důležité bylo, že jsme se dostali do vedení, protože zápas byl docela napjatý kvůli tomu, že protihráči nebyli vůbec špatní. Snažil jsem se co nejvíce nahrávat a dávat góly. Samozřejmě po čtyřech gólech jsme to pěkně oslavili i doma. Dát čtyři góly, to je prostě něco, to se nedává každý den. Spoluhráči mě pak oslovovali střelečku a takhle, takže to je příjemné.

Upletl jste si na sebe bič, aby tohle oslovení mohlo pokračovat i po dalších zápasech.

To jo, to samozřejmě také (usměje se).

Po osmi kolech máte sedm vstřelených branek, v minulém roce tomu tak nebylo. Skvěle rozjetá sezona, co?

Přesně tohle jsem si říkal po nedělním zápase taky, když jsem si spočítal, kolik gólů už mám teď. Vím, že na konci minulé sezony jsem byl, myslím, na stejném počtu jako nyní. Takže mě to velmi překvapilo.

Tak teď už můžete hrát v klidu, když už jste dorovnal minulou sezonu, ne?

Ne, to samozřejmě ne. Góly dávat je fajn a je to důležité pro tým, aby se vyhrávalo. Když to budou moje góly, tak budu určitě radši.

Jak zatím hodnotíte průběh sezony z týmového hlediska – spokojenost nebo zklamání?

Ne vždycky je posvícení, ale celkově je to zatím dobré. Snažíme se, ale někdy to holt nevyjde. Třeba na začátku jsme dvakrát remizovali a přitom jsme ty zápasy měli vyhrát. Moje střelecká akce se přidala až déle. Takže myslím si, že dobré, zatím je to pořád jakoby na začátku a máme ještě co ukázat. Snažili jsme se do toho nějak dostat, ale bohužel to v úvodu tak nevycházelo.

Jaké máte ambice do zbytku sezony? Budete chtít z pátého místa ještě výš?

Určitě. Naším cílem je umístit se co nejvýš. Budeme do toho chtít dát co nejvíc. Minulou sezonu to také nebylo špatné.

To jste skončili třetí.

Přesně tak, budeme se chtít umístit na prvních příčkách.

Postupové ambice tam asi nejsou?

No (zamyslí se), rádi bychom, ale jak říkám, ne vždycky se daří.