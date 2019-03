Už čtrnáct let kope krajský přebor. „Letí to. Když někam přijedeme, mám v každé kabině své místo. Na podzim u topení,“ usměje se Vojtěch Bělka, zanedlouho čtyřiatřicetiletý útočník Vysoké nad Labem.

Jedna z osobností soutěže mohla v zimě změnit dres. Spolehlivého střelce lákal do boje o udržení Rychnov nad Kněžnou, kde v první krajské lize začínal.

„Přemýšlel jsem o tom. Měl jsem vnitřní pocit, že chci tomu klubu něco vrátit. Ale nakonec jsem vzhledem k pracovní vytíženosti řekl ne,“ popisuje.

Nestíhal byste trénovat?

Zápasy bych nějak dal. Ale v jejich situaci je potřeba být i na tréninku. Oni by měli nějaká očekávání a já bych je nemohl plnit. Myslím, že bychom si brzy lezli na nervy.

Rychnov nabízí na přebor velmi dobré peníze. To nás nezlomilo?

Oni oslovují hráče, kteří mají rodinu, práci. Vidina, že si přivydělám pár tisícovek a strávím tam tři čtyři dny v týdnu, pro mě už není zajímavá. Navíc jsou tami další faktory.

Jaké?

V útoku nevidím jejich slabé místo. Jsou tam Počtýnský a Zajíček. Místní kluci, kteří by měli hrát.

A další důvody?

Nemyslím, že je tahle politika úplně správná. Kolikrát už se to potvrdilo? Nakoupí se hráči za velké peníze, rozbije se tým. Ti kluci v sobě nemají klub, jdou si jen přivydělat. Nemají motivaci hrát tam deset let. Myslím, že sestup by Rychnovu neuškodil.

Proč?

Já jsem jako mladý kluk v Častolovicích vzhlížel k Rychnovu. Mára Plašil se dostal z Černíkovic do Rychnova a pak do Hradce. Rychnov pro něj byla vstupenka. Na okrese je silná základna. Kdyby odehráli nějakou sezonu v I. A třídě s místními a mladými, bylo by to lepší. S jejich zázemím by se brzy vrátili, nestálo by to tolik peněz a ještě by se utvořila parta, která bude fungovat další roky.

Jak se změnil přebor za ty roky?

Je v něm daleko víc starších hráčů, než bývalo. My ve Vysoké jsme na to vlastně experti. Ale z jedné věci mám radost. Zahrát si na Slavii, v Náchodě, ve Vrchlabí, v Chlumci, to je nádhera. Dřív se jezdilo třeba do Police. Tam bylo oraniště, samé dlouhé auty, boj. Tady si zahrajeme fotbal – a i nás veterány to vyburcuje k ještě větší zaujatosti.

Obecně se má za to, že šla úroveň dolů. Souhlasíte?

Jasně, je to logické. Dřív se trénovalo třikrát, čtyřikrát týdně. Ve Vysoké se snažíme chodit dvakrát, já k tomu ještě hraju hokej. Bohužel, myslím, že nižší soutěže jsou úplná katastrofa. Nechci se povyšovat, ale radši se budu držet v přeboru a když to nepůjde, tak skončím.

Je trénovanost jediný důvod pádu?

Nemyslím. Nechci si hrát na staromilce, ale my jsme byli fotbalu oddaní. Nepřijít bez omluvy na trénink? Nebo na zápas? Teď se kluk objeví po třech týdnech a hned hraje. Já jsem první dvě sezony hrál v Olympii deset, dvacet minut a byl to pro mě zážitek. Mladí přijdou dneska po kalbě a je jim vlastně jedno, jak to dopadne. Nemají nutnost bojovat o sestavu, na výsledku jim nezáleží, protože ubylo lidí a příště stejně budou hrát.

Jak jste se změnil vy?

Vyklidnil jsem se. Už zahazuju míň šancí. I při hře koukám víc kolem sebe, jsem radši, když Honzovi Pražákovi nahraju na gól, než když ho dám sám.

Kouzlo Vysoké: Parta, fotbal, pivko, Dejnožka

Pět let kope ve Vysoké nad Labem. „Jsou tady kluci, se kterými chceš hrát a chodit na to pivko,“ usměje se. Vojtěch Bělka patří do party veteránů, která se každoročně motá na špici Votrok krajského přeboru.



Je to tak i letos. Po podzimu se drží na druhém místě, před Vysokou je jen suverén z Libčan. Buďte si jistí, že tým kolem Michala Hakena, Martina Ptáčka, Jana Podlipného, Tomáše Proroka či Jaroslava Jelínka bude kousat i na jaře.



„Sedli jsme si, jsme skvělá parta,“ popisuje mančaft Bělka. A vlastně tím vysvětluje, proč v zimě on i jeho další spoluhráči (Haken, Jan Pražák) odmítli finančně hodně zajímavou nabídku z Rychnova nad Kněžnou.



„Pak je tady ještě jeden důvod: Většina je ve Vysoké díky Frantovi Dejnožkovi. Ten tomu dává tolik a je tak hodný, že pomineme i to, že tady spousta věcí není růžových,“ zmíní útočník duši fotbalu ve Vysoké.



„Management nás občas dostává na úroveň okresního přeboru,“ prozradí. „Jde o přípravu na zápasy. Béčko nám odveze dresy, nejsou připravené balony, stalo se, že nebylo nalajnováno. Ve vedení nejsou jasně dané úlohy,“ popisuje Bělka.



Přesto Vysokou nad Labem nezradí.