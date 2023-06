Řekl bych, že to zapříčinilo více faktorů. Vamberk už delší dobu jezdil na venkovní zápasy v 11 lidech a bylo vidět, že některé hráče sehnali na poslední chvilku, protože u některých ani neznali jména… Dále hrálo roli to, že byl Vamberk už jistým sestupujícím a v neposlední řadě v tom ještě sehrál fakt souboje o korunu střelců.

Vy sám jste nasázel sedm branek, docílil jste v minulosti v nějakém zápase podobné mety?

V dospělém fotbale jsem určitě tolik branek v jednom zápase nedal. Co si vybavuji, tak jsem dal 4, maximálně 5 gólů za zápas. Ani v mládeži se mi tahle meta nepodařila zdolat.

Všechny trefy jste si nechal na druhý poločas, šest jich bylo až od 75. minuty. Stíhá pak člověk vůbec počítat skóre?

Já jsem hlavně a především měl dát minimálně 3 góly již v prvním poločase, protože pěkné šance jsem na to měl. Co se týče koncovky, tak se mi to prvním gólem odšpuntovalo, navíc kluci mě hnali a pomáhali mi k dalším gólům. Já osobně, a myslím si, že i spoustu spoluhráčů, jsme aktuální skóre nevnímali a řešili spíše to, kolik mi chybí ještě gólů na nejlepšího střelce. Navíc jsem byl totálně vyšťavený a hnali mě ostatní, takže skóre bylo až na 3. koleji (směje se).

Šimon DernerZdroj: archiv Š. D.Sehrála při vašich trefách roli otevřená obrana soupeře a jeho odevzdanost?

Jednak odevzdanost, ale také to, že soupeř nemohl střídat a zákonitě mu musely dojít síly. Navíc když mi začaly padat do brány góly, tak začali všichni více šlapat, takzvaně jezdit po zadku, aby mi pomohli ke králi střelců. I tady se ukázala super parta, že se pro mě obětovali. Myslím si, že kdyby byl v mé pozici kdokoli jiný, šlapali bychom a chtěli pomoct i jemu.

Celkem jste v sezoně nasázel 37 branek. Čekal jste podobné číslo před začátkem?

Takové číslo jsem před sezonou rozhodně nečekal. Dříve jsem dával poměrně dost gólů, ale postupem času se mi začaly kumulovat zdravotní problémy, absolvoval jsem za 4 roky operaci kolene a kotníku, a tak jsem od sebe už tolik nečekal. Neočekával jsem tohle číslo ani po podzimní části, kdy jsem měl 8 vstřelených branek. V zimě jsem si říkal, že bych chtěl dát 20 gólů, poté postupně 30 a poté zkusit udolat Honzu Plška z Českého Meziříčí na čele tabulky střelců.

Nakonec jste o jeden gól prohrál minisouboj o korunu krále střelců celé soutěže. Mrzí to?

Lhal bych, kdybych řekl, že to ani trošku nemrzí. O to více, když vím, jak se mi tým k tomu snažil pomáhat nejen poslední zápas. I tímto jim za to děkuji. Také si myslím, že to byla moje poslední šance něco takového vyhrát na krajské úrovni. Jenže když jsem v průběhu jara neproměnil 2 penalty a spoustu dalších šancí taktéž zahodil, tak si za to můžu sám. Nutno taktéž ocenit Honzu Plška, který neustále přidával gól za gólem a nedal mi nějakou dlouhou sérií bez gólů šanci se přiblížit dříve a na méně než jeden gól.

Stát se nejlepším kanonýrem přeboru? Láká mě to, ale týmový úspěch je pro mě víc

První místo a postup jste s týmem suverénně vybojovali již dříve, jak probíhaly oslavy?

Oslavy probíhaly nadvakrát. První várka byla po zápase s Hronovem hrajícím ve Velkém Poříčí, kam jsme jeli týmově vlakem. Někteří hned po návratu šli čekat do restaurace Slávka na výsledek Malšovy Lhoty, která ztratila, a tak jsme se téměř všichni sešli na oslavy, ačkoli byla neděle. Myslím si, že někteří měli v pondělí v práci těžký den a někteří si museli vzít sick day. Hlavní oslavy ale proběhly samozřejmě po posledním zápase. Převzali jsme pohár pro vítěze soutěže a pěkně si to společně užili. Parta starších ročníků, která vykopala áčko z okresního přeboru až do přeboru krajského a poté pomáhala dostat béčko ze 4. třídy okresních soutěží, zažila již 7. postup, takže tahle parta umí slavit (usmívá se).

Byly jen tři zápasy, v nichž jste nebodovali naplno. Našel se vůbec nějaký soupeř, který by byl schopen vám herně konkurovat?

Určitě bych řekl Malšovu Lhotu na podzim. Zde nám dělal velké problémy soupeřův útočník Vítek Vejr, který měl zkušenosti s ČFL a bylo to znát. V podzimní části bylo více zápasu, které byly těsné, jako například ve Zdelově (1:0). Na jarní část se změnilo rozestavení na neuvěřitelně ofenzivní, které nám sedlo jako ulité. Soupeře jsme svou ofenzivou drtili a presinkem rychle odebírali balon. Často to tedy vypadalo tak, že soupeř dostal míč, pouze ho nakopl na své útočníky, kteří měli s našimi stopery těžkou pozici a znovu se valil další útok na jeho branku. Vlastně si nevybavuji moc pasáží, že bychom drželi míč u obránců a obehrávali míč ze strany na stranu. Naopak jsme se co nejrychleji hrnuli do útoku.

FC Slavia Hradec Králové B - vítěz I. B třídy skupiny BZdroj: archiv Š. D.

Je znát, že téměř všichni hráči vašeho mužstva hráli v nedávné minulosti krajský přebor?

Kvalita našich hráčů znát byla a bylo by divné, kdyby vidět nebyla. Nebylo to jen kvalitou, ale také zkušenostmi, které tým má, a dále to bylo podpořeno mladou rychlou krví. Vše si sedlo dokonale. Muselo být znát i to, že základní osa týmu je spolu přes 10 let, takže máte automatismy přece jen dobře naučené a je to o to jednodušší.

V jakých patrech tabulky by se béčko Sešívaných mohlo pohybovat v I. A třídě?

Je otázkou, k jakým hráčským pohybům ve Slavii dojde. Také to může ovlivnit čerstvý fakt postupu áčka do divize. Uvidíme, jestli se budou zapojovat do běhu béčka více hráči z áčka, což letos příliš nefungovalo. Také je otázkou, jak si tým zvykne na to, že musí více bránit, protože některé posty přece jen nemusely bránit oproti tomu, jak to bude třeba v I. A třídě. Zatím neznám úplně přesně složení týmu na příští sezonu, ale béčko by se mělo pohybovat v horní polovině tabulky, ne-li atakovat příčky nejvyšší.

Budete i v příští sezoně působit ve Slavii Hradec B?

Toto téma se aktuálně řeší. Jisté je, že se zakládá céčko a přechází do něj zkušenější jádro, kam i já patřím. Slavia je pro nás srdcová záležitost a neuměli jsme si představit jít hrát jinam, respektive že nebudeme nosit sešívaný dres a ta dlouho udržovaná parta by se rozpadla. Spousta hráčů byla ochotna i jen s béčkem trénovat, abychom byli spolu. Nakonec nám vedení vyšlo vstříc a založilo céčko s tím, že budeme béčku nápomocni, když bude třeba. Některé hráče z této osy by ovšem chtěl mít trenér alespoň na podzim v béčku, tak uvidíme, jak se to vyvine. To vše se nejspíš dořeší na začátku přípravy, až budou jasné počty všech týmů. Pro nás je nejdůležitější, že budeme nadále hrát za Slavii. Já jsem ve Slavii letos dokončil 13. sezonu, jsem z těch služebně starších hráčů nejmladší, takže to naznačuje, že ke klubu máme opravu velký vztah.