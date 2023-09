V prvním poločase nikdo z nás neměl takové štěstí, aby to prostřelil, akorát Brzda (spoluhráč Ondřej Brzek – pozn. aut.), vedli jsme 1:0. Kdyby to ale o přestávce bylo 3:0 nebo 4:0, tak asi nikdo nemohl nic říct. Chybělo nám štěstí v první půli.

Ve druhém poločase jste ho měl už jenom vy?

Jo, potom jsem ho měl vlastně už jenom já (usměje se).

Dva zápasy zpět jste dal hattrick Kocbeřím, celkově máte už devět branek a vedete tabulku střelců. Se svým střeleckým vstupem do sezony jste tedy spokojen?

Jsem spokojený. Když to takhle půjde dál, tak budu jedině rád.

KANONÝR. Skřivanský útočník Pavel Vysuček (vlevo).Zdroj: archiv hráčeCo se týká vstřelených branek, máte zaděláno na svoji nejlepší sezonu?

Asi jo. Když budu střílet každých pět zápasů devět gólů, tak bych se mohl vyšplhat na pěkné číslo (zasměje se).

A teď trošku reálně. Kolik branek byste mohl v této sezoně nasázet? Je možné se dostat na třicet?

Třicet gólů by bylo samozřejmě pěkných, ale uvidíme, jak to půjde dál. Myslím si, že i dvacet by bylo hezkých.

Prioritou asi je, aby byl hlavně tým úspěšný, že?

Jasně, to rozhodně.

Na začátku sezony jste měli asi ty nejtěžší soupeře, co budou hrát nejspíš na úplné špici.

Přesně tak, na začátek to bylo těžké. Dostali jsme Kosičky s Kopidlnem (prohry 3:7 a 1:7), oba mají ambice i tým na to jít výš. My jsme navíc nebyli v plné sestavě, takže to bylo složité.

Vysuček: Potřebuju to zklidnit. Pak bych mohl říct, že jsem pořádnej snajpr

Ve čtvrtém zápase jste měli venku chlumecké céčko, které by mělo být také nahoře.

To už jsme ale byli všichni. Tam se mi podařilo prostřelit gólmana, ale na brankové čáře míč vykopl ven obránce. Bylo to o gólu, nakonec ho dali domácí. Věřím, že kdybych tam dal na 1:0, tak jsme vyhráli.

Teď už na vás čekají jen papírově lehčí soupeři. Takže půjdete výsledkově nahoru a budete tabulkou stoupat?

Pevně v to doufám. Všichni v to doufáme, chceme dosáhnout na co nejlepší umístění.

Po nedělním čtyřgólovém počinu se vám v tomto týdnu narodila dcera. Prožíváte šťastné dny?

Momentálně to jsou ty nejšťastnější dny. Moc se těším, až si holky přivezu domů, což by mělo být nejspíš v pátek (rozhovor vznikl ve čtvrtek).

KANONÝR. Skřivanský útočník Pavel Vysuček (s míčem).Zdroj: slavojskrivany.czOslavíte to o víkendu dalšími góly?

To by bylo úplně ideální. Dát další čtyři, bylo by to pěkné (usměje se).

Jste prý velkým fanouškem Sparty. Tak kdo letos vyhraje ligu, jak to reálně vidíte?

Samozřejmě doufám, že vyhraje Sparta, ale reálně si myslím, že titul půjde letos asi na druhý břeh k Sešívaným.

Co Plzeň, která se rozehrála, ta se nemůže do boje o titul zapojit?

Ta se teď zvedla, ale těžko říct, kde by mohla ztratit body. Já doufám, že bude mít zbytek sezony, jako měla její začátek.

Osm branek v Bílé Třemešné, čtyřgólový Vysuček. A také pečeť kocbeřského sestupu

A jak vidíte všechny tři české týmy ve skupinách evropských pohárů? Jsou postupové šance?

Domnívám se, že Sparta bude hrát druhé třetí místo, tam asi šance je. Slávisti taky budou mít šanci. A Plzeň si myslím, že by tu skupinu měla vyhrát.