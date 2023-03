Kostelec na jaře bude trénovat Jaroslav Novotný, který ještě loni vedl ligové Pardubice, jak se ho povedlo do krajského přeboru zlanařit? Pan trenér Novotný má určité rodinné vazby v Kostelci nad Orlicí a jsme nesmírně rádi, že se nám podařilo domluvit na spolupráci. V klubu se od něj budeme všichni hodně učit.

Co si od něj slibujete?

Chtěli bychom zejména změnit atmosféru v kabině, kde po neúspěšném podzimu nepanuje ideální nálada. Hráči vzhledem k výsledkům přestávají věřit ve svoje schopnosti. Věříme, že takto kvalitní a zkušený trenér může tým opět nastartovat.

Mělo by to na hráče zapůsobit jako velká motivace?

Hrát pod trenérem, který má nedávné zkušenosti s nejvyšší soutěží je pro naše mladé a nezkušené hráče velká pocta a bude to pro ně i obrovská škola.

Situace se zdá být po podzimu beznadějná, když máte pouhé tři body, navíc v divizi jsou dva týmy z kraje namočené v sestupovém pásmu, s čím do jara půjdete?

Jsme na posledním místě tabulky a víme, že se situace v Divizi C s ohledem na počet sestupujících z KP nevyvíjí zrovna dobře. Nic však nevzdáváme, jarní zápasy ukáží, zda budeme mít možnost se ještě o setrvání v soutěži porvat.

Nejbližší program A-týmu



sobota, 18. března, 15.00: Jaroměř - Kostelec nad Orlicí

sobota, 25. března, 15.00: Kostelec nad Orlicí - Dobruška

Váš tým je pravidelným účastníkem krajského přeboru, navíc má krásný areál. Co by znamenal sestup o patro níž?

Pravda, Kostelec je tradičním účastníkem KP, nicméně v mužstvu dochází ke generační výměně. Nejsme jediný tým, který touto situací procházel. Pokud se záchrana nepodaří, budeme budovat nový kádr perspektivně a třeba se časem do nejvyšší krajské soutěže vrátíme.

Jak jste byli spokojeni se zimní přestávkou?

V zimní přestávce jsme absolvovali hned několik přípravných utkání, kde jsme si vyzkoušeli určité varianty v sestavě. Kondici jsme nabírali i na soustředění v Orlických horách. První zápasy ukáží, jestli splnilo účel.

FK KOSTELEC NAD ORLICÍ (16. místo, 3 body)

Kamil Kaplan, asistent trenéra: „V jarní části soutěže bychom chtěli hlavně stabilizovat kádr a zlepšit náš herní projev.“

Soupiska – brankáři: Tomáš Matoušek (1989), Jakub Novotný (1998). Obránci: Petr Klapal (1988), Miroslav Pups (1989), Martin Plocek (2000), Martin Vídeňský (1998), Jiří Sameljak (1998), Kamil Kaplan (1981), Antonín Řehák (1983), Ondřej Bečka (2002), Jan Vodička (1998), Jakub Havel (2005), Jan Halbrštát (2005), Matěj Žežule (2006), Petr Brandejs (1999). Záložníci: Lukáš Říha (1996), Jan Kvasnička (1999), Matěj Kytlík (2002), Jan Vilímek (1994), Jiří Ježek (1999), Adam Poledno (2005), Dias Idrissov (1992), Radek Muller (2000), David Sejkora (2004), Lukáš Plocek (1995). Útočníci: Richard Dostálek (1996), Ondřej Kotyza (1998), Jan Švandrlík (1991).

Realizační tým – trenér: Jaroslav Novotný. Asistent: Kamil Kaplan. Masér: Miloš Brandejs.