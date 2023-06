/FOTOGALERIE/ Vedle několika fotbalových dohrávek bude poslední květnová středa ve znamení jednoho velkého finále. Na Královéhradecku vyvrcholí Pohár hejtmana. V bitvě o cennou trofej si to rozdá Jaroměř s favorizovanou Slavií Hradec Králové. Dnešní podvečerní utkání se odehraje na stadionu v Třebechovicích pod Orebem, jeho výkop je v 17.30 hodin.

Nedávný duel krajského přeboru Slavia HK (červenobílí) - Jaroměř | Foto: Aneta Mrkvičková

Slavia se bude chtít revanšovat za nešťastnou porážku v loňském finálovém souboji, kdy v Hořicích padla po penaltovém rozstřelu s Libčany. Do finále této soutěže se probojovala celkově už potřetí, triumf však doposud neslavila. „Atmosféra v kabině je dobrá, nicméně přiznávám, že určité obavy z finále máme. Přece jen víme, jak to dopadlo minule,“ upozorňuje Jan Kabeláč, 23letý záložník Sešívaných.

Tak jako tak je hradecký celek favoritem na pohárové prvenství. Podepisuje to i výsledek posledního vzájemného zápasu z krajského přeboru, kdy Slavia před týdnem a půl doma roznesla Jaroměř vysoko 7:1. Zároveň je ale jasné, že teď to bude úplně jiný zápas na jiném místě a dá se očekávat, že Jaroměř k tomu přistoupí rozdílně. „Všichni si uvědomujeme, aby to na nás nebyla past. O to víc se na finále soustředíme. Letos chceme pohár urvat,“ hlásí rezolutně Jan Kabeláč s tím, že vnímá sílu soupeře.

Nedávný duel krajského přeboru Slavia HK (červenobílí) - JaroměřZdroj: Aneta Mrkvičková„Jaroměř má svoji kvalitu. V kádru má zkušené hráče, jakými jsou například Jirka Poděbradský, který hrál první ligu, dále Radek Gorol, jenž působil dlouhé roky v ČFL v dresu Živanic. Vyšší soutěž si zahrál i Jirka Podolník. Nebude to lehké, nesmíme nic podcenit. Musíme hrát to, co umíme, tedy kombinačně a soupeře překvapit nějakou přihrávkou,“ nastínil plán Sešívaných mladší z bratrského dua Kabeláčů.

A jak vidí souboj o cennou trofej jaroměřský tábor? „Na finále se těšíme hodně. Pro většinu z nás je to první pohárové finále v kariéře. Očekáváme fyzicky náročný zápas, který budou rozhodovat chyby,“ hlásí obránce či záložník Jaroměře Adam Horák.

„V nedávném zápase se Slavií jsme dělali spoustu chyb. Budeme muset hrát více ze zajištěné obrany a musíme chodit důrazněji do soubojů. Soupeř má velmi kvalitní a vyrovnaný tým na všech postech,“ dodal Horák na adresu favorizovaného protivníka.

„Výsledek je zcela otevřený, rozhodovat budou maličkosti. Chceme vyhrát každý zápas a finále poháru nebude výjimkou,“ pronesl před bitvou o celkové prvenství kouč Jaroměře Miloš Exnar.

V rámci finále Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje pořádá KFS ve spolupráci s OFS Hradec Králové a SK Třebechovice nábor nových fotbalových rozhodčích ve věku od 15 let.

