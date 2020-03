Česko sužuje nákaza nemoci Covid-19. Vláda vydala rozhodnutí, že od úterního večera zakazuje všechny kulturní, náboženské, umělecké i sportovní akce s účastí nad 100 osob. Zároveň uzavřela základní a střední školy a zavřené budou i univerzity. A toto omezení postihne i víkendové zápasy ve fotbalových soutěžích.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Kluby nemají téměř jinou možnost než hrát bez diváků. Utkání bez diváků by se mělo hrát i v Náchodě, který v sobotu od 14.30 bude v divizi hostit Nymburk. „Situaci sledujeme, ale je to asi jediná možnost. Samozřejmě nás to kvůli fanouškům mrzí, ale zdraví je nejdůležitější. Jinak jsme připravení dodržet původní termíny zápasů,“ uvedl trenér Náchoda Ondřej Nejman.