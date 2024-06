Díky dvěma brankám stopera Jakuba Kudrny porazili fotbalisté Třebše v předposledním vystoupení letošní sezony 2:1 Rychnov nad Kněžnou. V neděli se s fanoušky rozloučí doma proti Jaroměři (17.00). Pokud uspějí za tři body, mají jistotu konečného čtvrtého místa. Skončit hned za nedostižným triem Police, Solnice, Náchod však chce i Dvůr Králové a béčko Chlumce.

Obě branky Jakuba Kudrny z nedělního utkání proti Rychnovu. | Video: TVcom.cz/Sokol Třebeš

Kudrna otevřel skóre proti Spartaku už ve 12. minutě, kdy si naběhl na přední tyč a centr z rohu nekompromisně uklidil do branky. Mladý tým Rychnova odpověděl gólem do šatny. Ve 43. minutě Červinka krásně uvolnil Veselého a na jeho obstřel na přední tyč byl domácí gólman Hofman krátký.

I po změně stran byl k vidění důrazný fotbal s převahou Sokola. Na branku se však čekalo až do 75. minuty. Po standardní situaci a teči propadl míč až do rychnovské branky. Trefa byla připsána znovu obránci Třebše. „Myslím, že jsem to netečoval. Za mě spíš vlastňák, ale jestli to pro mě napsali, tak napsali,“ smál se v rozhovoru pro klubový facebook Kudrna.

V závěru duelu už žádná další branka nepadla, což znamenalo, že všechny body zůstaly v krajském městě.

„Máme za sebou těžký zápas. Hosté s hodně omlazenou sestavou se rozhodně neuchylovali pouze k bránění. Přijali i metr sudího mimo horizont šachů. Ani na jedné straně ale nebyly zákeřnosti a ani se nesimulovalo. No a pak už to bylo o zkušenostech a i trošce štěstíčka. Myslím si , že výsledek zcela odráží realitu na hřišti. Smekám před naším dvougólovým stoperem Jakubem Kudrnou,“ uvedl vedoucí domácího mužstva Vlastimil Krykorka.

Spokojenost s výkonem panovala i přes porážku v táboře Rychnova. „21,5! Takový věkový průměr byl naší základní sestavy. Mladíci se nezalekli, a kromě první půlhodinky, jsme byli domácím naprosto vyrovnaným soupeřem. Utkání nakonec rozhodly zkušenosti, když domácí proměnili dvě standardky a naopak my své šance nedali. Pochvala pro mladíky,“ zhodnotil předseda Spartaku Václav Brůžek.

Třebeš - Rychnov nad Kněžnou 2:1

Fakta - branky: 12. a 75. Kudrna - 43. Veselý. Rozhodčí: Buchta - Vítek, Kafka. Bez karet. Diváci: 130. Poločas: 1:1.