KRAJSKÝ FOTBAL: v Kunčicích se točila třebechovická desítka, 12 gólů v Meziměstí

/FOTOGALERIE/ Nepřízeň počasí zasáhla hned do úvodního kola krajských fotbalových soutěží. Kvůli vytrvalému víkendovému dešti byla řada zápasů odložených. Někde se ale hrálo a stálo to za to. K vidění byly kanonády i vícególové přestřelky.

I. B třída, skupina B: Rychnov nad Kněžnou B (v bílém) - Velichovky. | Foto: fotbalfoto.cz/Petr Reichl