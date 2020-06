Většina krajů v České republice by mohla tomu Královéhradeckému závidět. Náš region drží republikový primát: nikde jinde nehraje fotbal tolik týmů jako zde. Kraj a jednotlivé okresy (kromě jičínského) se ve druhé polovině jara mohou pyšnit pořádáním několika turnajů.

Fotbal AGRO CS Pohár: FK Náchod - FK Chlumec nad Cidlinou. | Foto: Michal Malý

Navíc svazy rozdělily mužstva do skupin tak, aby byla k vidění řada derby-duelů, které mohou mítv některých případech i přívlastek „sousedská“. Například o víkendu se v Trutnově hrálo utkání dvou nesmiřitelných divizních rivalů, sokem domácích byl Dvůr Králové. Do Libčan zase zavítal Nový Bydžov, šlo o souboj dvou nejlepších celků posledních dvou sezon krajského přeboru. Hradec Králové dokonce viděl městskou bitvu, ve které Lokomotiva přivítala Slavii. Prestiž nechyběla ani duelu Jaroměřes nedalekou Českou Skalicí. To samé platí také o střetnutí Jičína s Hořicemi.