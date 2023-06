Já bych řekl, že to bylo trošku i tím koncem sezony, kdy ne každý to vnímá úplně naplno. Malinko se nám také poštěstilo, že tam padly rychlé góly. Oni se pak trochu složili, řekl bych spíš psychicky.

Ve 12. minutě to bylo 3:0 a to se pak asi hraje lépe, co?

Jo, přesně tak. Když tam už jsou ty tři góly, tak je to pak hnedka jednodušší. Je tam více prostoru a zbytek zápasu je rozhodně příjemnější.

Ale přece jen deset gólů za 90 minut? Bylo to zhruba tak, že do čeho jste kopli, to tam spadlo?

Řekl bych, že jo. Ne vždycky se to povede, bylo tam k tomu i štěstíčko, ale dobře to dopadlo. Máte pravdu, že co byla šance, to gól.

Vy jste jich nasázel pět, byl to váš zápasový rekord?

Myslím si, že to asi bude můj rekord. Fakt si nepamatuju, že bych dal více jak tři góly. Takže pět je určitě velký milník.

A někdy v mládeži jste někdy nedal hodně branek?

To asi ne, já jsem nikdy nebyl úplně gólovým hráčem. Byl jsem spíš obránce, takže když padnul gól, tak byl spíše takový výjimečný.

Pět branek vsítil i David Novák, což je poměrně kuriozita. Nehecovali jste se pak v závěru, kdo dá víc branek?

Tak trochu to tam proběhlo (usměje se). Pamatuju si za stavu 8:1, kdy jsme oba měli čtyři góly, tak jsme si říkali, kdo dá ještě jeden, aby tady byl jeden střelec, který má víc gólů. Pak jsem dal ještě jeden já a nakonec jsem přihrál na pátý i jemu, takže se to srovnalo. A tak by to i mělo být.

Tomáš Česák při rozhovoruZdroj: Lubomír DouděraTakže remíza 5:5.

Přesně tak (zasměje se).

Dokresluje to i celou sezonu, kdy jste hlavně vy dva táhli Kunčice? Dohromady máte už 57 zásahů.

Je to samozřejmě hezké, ale neřekl bych, že to nějak vykresluje celou sezonu, že bychom tady byli my dva hlavními tahouny. Je potřeba říct, že je to týmové, je tam spoustu hráčů, co přihrává. Ale je samozřejmě pěkné, že jsme oba vršku tabulky střelců s tolika góly (D. Novák – 31, Česák – 26).

Sezonu končíte utkáním v Trutnově s tamním béčkem, nechali jste si nějaké trefy i tam?

Já doufám, že jo. Je to sice dálka a nedá se úplně říct, že by se mi tam chtělo takhle na poslední zápas, nicméně věřím, že nějaké góly nám ještě zbyly a že ještě ukážeme, co je v nás a co tam zbývá.

Momentálně jste šestí, v těchto patrech tabulky i skončíte. Může být v klubu spokojenost?

Asi bych neřekl úplně spokojenost, ale ani ne nespokojenost. Šesté místo je takové přijatelné, přesto všichni asi cítíme, že máme na víc a v příští sezoně rozhodně budeme mířit na ty ještě přednější pozice, ideálně na ty první dvě nebo tři.

Budete tedy dávat góly za Kunčice i v další sezoně?

Ano, je to tak. Mám to v plánu.

Vyšší soutěž by vás nelákala?

Mně se to tam pak trošku bije se školou, protože já ještě studuju práva v Brně. Takže pro mě je trochu náročnější být zároveň na trénincích. Vyhovuje mi tedy poněkud volnější režim v nižších soutěžích.