Kdo je zastaví? Fotbalisté Solnice nezaváhali ani v 8. kole AM Gnol I. A třídy mužů a směle kráčejí minimálně za vítězstvím v podzimní části soutěže. Naposledy si s přehledem poradili s předposledním celkem tabulky, ve Velkém Poříčí vyhráli 3:1.

K vidění o víkendu byly také dvě netradiční kanonády. Fotbalisté Týniště nad Orlicí zdemolovali outsidera z Nepolis 8:1, rozdílem sedmi tref pak Lázně Bělohrad přehrály Třebechovice. A to přitom domácí v předešlých sedmi kolech stihli nastřílet pouhých pět branek!

Česká Skalice – Roudnice 2:1 (1:0), branky: 10. Šrajbr, 76. M. Diviš – 65. T. Kučera. Rozhodčí: Jiříček. ŽK: 0:2. Diváci: 100. Šlágr kola se hrál bezpochyby v České Skalici, kam přijeli fotbalisté Roudnice obhajovat druhou příčku v tabulce. Duel přinesl oboustranně velmi dobrý fotbal a výhru domácím vystřelil 14 minut před koncem Martin Diviš. „Na poměry I. A třídy jsme viděli nadstandardní zápas se šancemi na obou stranách. Ke kvalitě utkání přispěla i trojice rozhodčích. Zvítězil šťastnější,“ hodnotil povedenou bitvu domácí kouč Marek Vik. Nutno dodat, že se s kolegou i shodli, jen víc podobných zápasů a takových hodnocení.

Lokomotiva Hradec Králové – Kunčice 1:2 (1:2), branky: 15. Gemuh Celestine – 7. P. Šťastný, 45. D. Novák. Rozhodčí: O. Mach. ŽK: 3:3. Diváci: 80. Souboj tabulkových sousedů rozehráli lépe hosté, kteří šli trefou Šťastného do vedení. Vyrovnat dokázal záhy Gemuh, ale gól do šatny z kopačky Davida Nováka určil nejen výsledek prvního poločasu, ale nakonec i celého utkání. Lokáda prohrála třetí z posledních čtyř zápasů. „Na Lokálce se nám poslední dobou daří, opět si odvážíme tři body a myslím, že zaslouženě. Škoda, že jsme neproměnili šance, mohlo to být v závěru klidnější,“ radoval se po utkání vedoucí kunčického mužstva Zdeněk Šulc.

Velké Poříčí – Solnice 1:3 (0:2), branky: 73. Ansorge – 14. Pavlíček, 22. vlastní (Geguš), 48. D. Motl z pen. Rozhodčí: Kánská. ŽK: 1:2. Diváci: 125. Souboj předposledního celku tabulky s jejím lídrem měl být jednoznačnou záležitostí favorita. A po dvaceti minutách to tak i vypadalo. Brzký vedoucí gól zaznamenal nejlepší střelec soutěže Luboš Pavlíček, záhy si domácí vstřelili branku vlastní. Jinak ale outsider soupeři srdnatě vzdoroval a o debaklu nemohla být řeč. „Proti lídrovi soutěže jsme předvedli bojovný výkon a rozhodně jsme neodevzdali kůži lacino. Zejména ve druhé půli jsme zlepšili napadání, což vedlo ke snížení skóre a přispělo ke zdramatizování koncovky zápasu,“ pochválil i přes porážku domácí tým vedoucí mužstva Stanislav Hornych.

Nejlepší střelci I. A třídy:

11 branek – Tomáš Kos (Týniště nad Orlicí), Luboš Pavlíček (Solnice), 8 branek – Filip Gois (Náchod B), 7 branek – Tomáš Kučera (Roudnice), David Novák (Kunčice), Dominik Flígr (Nové Město nad Metují).



Všichni jmenovaní borci se střelecky prosadili také v 8. kole!

Broumov – Nové Město nad Metují 1:2 (1:1), branky: 21. M. Ponikelský – 13. D. Hůlek, 52. Flígr. Rozhodčí: Hlaváč. ŽK: 3:3. Diváci: 170. Dvě mužstva s výbornou aktuální formou se potkala na stadionu v Broumově a slušná návštěva čekala páté vítězství domácího celku v řadě. Jenže dobře hrající soupeř byl proti. V utkání si vytvořil větší počet šancí a dvě také dokázal proměnit. Výhru hostům zajistila trefa nejlepšího střelce týmu Dominika Flígra. „Utkání se hrálo v rychlém tempu. Domácí měli chvílemi územní převahu, ale do vyložených brankových šancí jsme je nepouštěli. My jsme si naopak zvláště ve druhém poločase dokázali vytvořit dvě až tři tutové šance. Utkání tak bylo napínavé až do samotného závěru,“ řekl k zápasu sekretář hostující klubu Jaroslav Macháček.

Nový Hradec Králové – Náchod B 3:3 (2:1), penalty 3:4, branky: 4. a 76. M. Šmíd, 42. Mihulka – 22. a 78. Gois, 86. T. Vejprava. Rozhodčí: Otava. ŽK: 0:3. Diváci: 100. Hodně blízko vítězství byli v utkání s náchodskou rezervou fotbalisté Nového Hradce. Když v 76. minutě Martin Šmíd zvyšoval na 3:1, asi nikdo na stadionu nepochyboval o tříbodovém zisku pro nováčka. Jenže hosté to nezabalili a v 86. minutě jim Tomáš Vejprava zajistil penaltový rozstřel. V něm navíc byli úspěšnější! „Podařilo se nám odskočit na rozdíl dvou branek, ale bohužel opět přišla závěrečná desetiminutovka a už několikátý domácí zkrat. Takto rozehrané utkání bychom měli dovést do vítězného konce. Do příštích zápasů je potřeba provést změny, abychom pro nás tuto kritickou fázi utkání zvládli,“ láteřil po utkání domácí trenér Ondřej Kolář.

Týniště nad Orlicí – Nepolisy 8:1 (2:1), branky: 28. T. Voda, 33. Cvejn, 51., 80. a 86. T. Kos, 63. Kadavý, 78. Krupka z pen., 87. J. Svoboda – 40. T. Hanuš. Rozhodčí: Lukes. ŽK: 0:2. Diváci: 155. Jednoznačná záležitost. Ačkoliv se poslední celek tabulky v prvním poločase ještě držel, ve druhém už domácí dominovali. Čtyři branky zdecimovanému soupeři nasázeli v závěrečných dvanácti minutách. „V prvním poločase jsme neproměnili několik brankových příležitosti, kdy jsme nechali vyniknout skvělými zákroky hostujícího brankáře. Proto se naše druhá vysoká domácí výhra zrodila až ve druhé půli,“ našel důvody vývoje skóre vedoucí domácího mužstva David Holman.

Lázně Bělohrad – Třebechovice 7:0 (3:0), branky: 11. J. Hrnčíř, 20. Kiec, 34. Nezbeda, 47. J. Loner, 51. M. Wagenknecht, 67. Balcar, 68. D. Kulhánek. Rozhodčí: Koutník. ŽK: 1:0. Diváci: 140. Tenhle zápas fotbalisté Lázní Bělohrad potřebovali jako sůl. Proti Třebechovicím rozhodně nebyli favoritem, duel jim ale vyšel náramně. Celozápasovou převahu dokázali vyjádřit střelecky, trefilo se sedm odlišných střelců. Poražení budou chtít na utkání rychle zapomenout, vítězové by naopak rádi podobný výkon brzy zopakovali. „Tentokrát se nám zápas nepovedl. Na začátku utkání jsme třikrát inkasovali a ani poté jsme se nezmátořili a ještě dále dostávali góly. Domácí byli důraznější a my jsme nebyli schopni jejich tempo akceptovat. Musíme rychle zapomenout a přepnout zpět na vítěznou vlnu,“ uznal zaslouženou porážku vedoucí třebechovického mužstva Karel Bíl.

Trutnov B – Sobotka 2:2, penalty 4:1, branky: 78. Jirousek z pen., 86. T. Hampl – 50. Čerych, 70. Miler. Rozhodčí: Vitvar. ŽK: 3:1. Diváci: 80. Pozápasová matematika hovoří jasně. Trutnovská rezerva chtěla před utkáním se Sobotkou tři body, málem nezískala žádný a nakonec má dva. Hosté zase byli blízko třem a odvážejí si jeden. Duel se rozhodoval ve druhém poločase, kde šli hosté do dvoubrankového náskoku, který si však v úplném závěru nechali vzít. V penaltové loterii pak byli šikovnější hráči trutnovské rezervy. „Opět nám na vítězství nestačilo ani vedení 2:0. Domácí poslali na hřiště čerstvou krev, kterou my nemáme, a na konci z toho byla remíza 2:2. Po penaltách navíc byli šťastnější domácí,“ hodnotil ztrátu vedoucí mužstva Sobotky Martin Čepička.